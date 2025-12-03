El fútbol femenino de la Safor vibra con la España campeona de la Nations League
Más de un centenar de jugadoras, entrenadores y familiares viajan a Madrid a animar a la selección nacional
España es campeona de la Nations League de fútbol femenino y este éxito lo han podido celebrar en directo las jugadoras amateurs y de base de la Safor. Una delegación del fútbol femenino de la comarca ha viajado este martes a Madrid a presenciar la final en la que España ha ganado a Alemania por 3-0, conquistando así su segunda Nations League.
Dos autobuses llenos de jugadoras, técnicos, auxiliares y familiares han partido desde el Estadio Gullermo Olagüe de Gandia rumbo al Metropolitano, escenario de la gran final.
Al final, tras el recuento de jugadoras y responsables han sido 61 del CF Gandia, 19 del Real de Gandia CF y 28 del Villalonga CF. La felicidad de las futbolistas saforenses ha sido completa, ya que el viaje y la entrada han sido totalmente gratis.
El desplazamiento y el acceso al Estadio del Atlético de Madrid han sido organizados y costeados por la Real Federación Española de Fútbol y la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana y gracias a esta iniciativa se han podido llenar 95 autocares para llevar a 6.300 jugadoras de equipos federados de la Comunitat Valenciana.
