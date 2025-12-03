Gandia finaliza la remodelación de la plaza del Campanar de Beniopa con una inversión de 120.000 €

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por el presidente de la Junta de Distrito de Beniopa, Jesús Naveiro, ha visitado esta mañana dicho distrito para comprobar sobre el terreno el resultado de la ampliación de la plaza del Campanar, un lugar emblemático situado junto a la iglesia de Santa María Magdalena, declarada Bien de Relevancia Local.

La actuación ha permitido que los vecinos ganen un nuevo espacio público de aproximadamente doscientos metros cuadrados. El proyecto ha contado con un presupuesto de 120.000 euros, financiado al 100 % por el Ayuntamiento de Gandia, y se ha ejecutado en un plazo de seis meses.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proceso de regeneración y apertura de Beniopa, que tiene como objetivo frenar la degradación de algunos espacios del barrio mediante un procedimiento similar al que se llevó a cabo en el cruce de las calles Canyamel y Magdalena.

Tras la visita, el alcalde declara que: "recuperamos un espacio para los vecinos con un pavimento singular que respeta la zona del refugio y que mejora la accesibilidad y la seguridad, además de incrementar la iluminación. Ahora queda la intervención de jardinería, pero ya se puede disfrutar del espacio".

Naveiro ha puesto en valor la importancia de la ubicación de la actuación: "Esperamos que todos los vecinos y vecinas, especialmente los más pequeños, disfruten de este nuevo espacio".