La Generalitat licita otro edificio de vivienda social junto al Palacio de Justicia de Gandia

La Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVhA), ha licitado en régimen de permuta seis parcelas para la construcción de unas 130 nuevas viviendas de protección pública en los municipios de Gandia, Benicarló, Vinaròs y Benijófar (Alicante).

En Gandia, la parcela licitada, ubicada en la calle Mondúver 58, permitirá la construcción de 61 viviendas que se destinarán en su totalidad a alquiler asequible. En noviembre la Generalitat empezó la construcción de otro bloque, también junto a los Juzgados, situada en el cruce entre las calles Mondúver, 60, y Gabriel Miró.

En Benicarló se han licitado dos parcelas, en las calles Asturias 31 y Toledo 36 y 38, en las que están previstas unas 24 viviendas más.

En Vinaròs, los dos solares, ubicados en las calles Fray P. Gonel y Camaraes, 2, acogerán unas 17 viviendas.

En Benijófar se ha sacado a licitación una parcela en la calle Donante de sangre 191, en la que se estima que se alzarán unas 30 viviendas protegidas.

De estas parcelas, las correspondientes a Benicarló, Vinaròs y Benijófar fueron recientemente cedidas a la EVhA por parte de los ayuntamientos, y la de Gandia es propiedad de la Generalitat a través de la entidad de vivienda.

"Con estas nuevas licitaciones ya son más de 950 las viviendas en proceso de licitación, aproximándose de este modo al cumplimiento del compromiso del Consell de licitar la construcción de mil nuevas viviendas antes de finalizar 2025. Estas se sumarán a las más de 4.000 destacadas por el 'president' Juanfran Pérez Llorca en el debate de investidura, que ya se encuentran en alguna fase de impulso y desarrollo", destacó la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero.

Las nuevas viviendas se desarrollarán en el marco del plan VIVE promovido por la Generalitat para incrementar la oferta de vivienda protegida en la Comunitat Valenciana asequible, en este caso mediante la movilización de suelo público y la colaboración público-privada.

Se impulsan a través del mecanismo de régimen de permuta a cambio de obra futura. Mediante esta fórmula, las empresas adjudicatarias entregarán, en concepto de permuta, un número determinado de unidades de vivienda que se incorporarán al parque público de la Generalitat para alquiler asequible.

Este tipo de viviendas se destinarán a garantizar el acceso a una vivienda a familias con rentas medias y bajas, especialmente a los jóvenes. Gracias al nuevo decreto de viviendas de protección pública impulsado por el Consell, todas las promociones de VPP que se desarrollen en la Comunitat deberán garantizar una reserva del 40% para familias monoparentales y jóvenes de hasta 35 años.

El plazo de presentación de ofertas de todas estas licitaciones finalizará el próximo 4 de marzo.