Se hunde el puente en tierra de nadie entre la Safor y la Marina Alta

El Ayuntamiento de Oliva ha procedido a cortar totalmente al tráfico, incluso para el paso de peatones y ciclistas, el llamado puente del Tonyinero, que comunica el Camí Vell de Dénia sobre el cauce del río Molinell, que hace de límite entre los términos de Oliva y Dénia y entre las comarcas de la Safor y la Marina Alta.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Oliva, unos trabajos de desbroce de vegetación en esa zona permitieron descubrir la estructura y comprobar el pésimo estado del puente, de manera que, tras una inspección técnica, se ha adoptado la decisión de cerrarlo totalmente porque amenaza desprendimientos, e incluso el hundimiento de la plataforma que salva el río.

El puente, con décadas de historia, es uno de esos elementos que ha sufrido un deficiente mantenimiento, una especie de víctima situada en tierra de nadie, entre los términos de Oliva y Dénia, pese a registrar un tráfico importante. Muchos vehículos aprovechan esta vía local para desplazarse entre ambas localidades, convirtiéndole en una especie de alternativa a la N-332 que discurre en paralelo.

El puente cortado entre Oliva y Dénia. / Levante-EMV

Entre los usuarios, son muchos los ciclistas que, especialmente en fines de semana, circulan por este camino y cruzan el puente para huir del elevado tráfico de la N-332. En estos momentos el único puente entre Oliva y Dénia es el del Molinell sobre esa carretera nacional.

Tras verse obligada a cortar ese paso sobre el Molinell por motivos de seguridad, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, y el de Dénia, Vicent Grimalt, se han dirigido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para, según indican, solicitarles que revise el estado de la estructura dañada y la repare con el fin de reabrir el puente al tráfico «cuanto antes mejor».

Sin embargo, no parece que esa acción vaya a acometerse de forma inmediata. La Confederación Hidrográfica estudiará esa propuesta cuando la reciba, pero este organismo del Ministerio para la Transición Ecológica es responsable de los cauces, no de las carreteras y puentes que los cruzan. «Lo que estamos haciendo ahora es estudiar la situación legal y estructural del puente para darle una solución definitiva», señala la alcaldesa Pastor.

En la mayoría de los casos, al tratarse de vías de competencia local, son los propios ayuntamientos los que se encargan de realizar las debidas labores de mantenimiento, y habrá que esperar a la respuesta de la CHJ para determinar si este es el caso.

Un ejemplo práctico lo fue el puente sobre el río Vernissa en el camino rural que comunicaba los municipios del Real de Gandia y Beniarjó. La riada de octubre de 2007 se llevó parte de la estructura y la plataforma se desplomó sobre el cauce.

Hubo reproches entre una administración y otra, incluida la Confederación Hidrográfica, y finalmente tuvo que ser la Diputació de València la que arreglara el problema. Eso sí, una década después del desplome y con una inversión de medio millón de euros.

La historia de un puente que nunca ha sido

Ni se sabe las décadas que han transcurrido desde que Oliva y Dénia reclamaron a las diputaciones de València y Alicante un acuerdo para financiar y ejecutar un puente sobre la desembocadura del río Molinell y, así, comunicar la carretera de les Marines, en Dénia, con Oliva. Hubo un principio de acuerdo, pero duró muy poco tiempo y después nunca más se volvió a saber.

Los usuarios que quieren evitar la N-332, y especialmente los ciclistas, tienen que recurrir a estas vías rurales que ahora, con el colapso del puente del Tonyinero, han quedado cortadas.