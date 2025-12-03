La ineludible fiesta anual del atletismo popular se vive en el barrio del Raval de Gandia

La Associació de Veïns del Raval de Gandia lo tienen todo a punto para la XXXII Cursa del Raval-Memorial Vicent Mañó, que, como todos los años, se corre en la festividad del 6 de diciembre. En esta ocasión, este evento deportivo y familiar de referencia, reunirá a más de 1.500 corredores y corredoras de todas las edades.

La jornada arrancará a las 9.45 horas con las carreras de los niños y niñas. Las pruebas estarán divididas por categorías según el año de nacimiento de los participantes. Se entregarán trofeos por categorías.

La matinal infantil lleva el nombre de Juanjo Català "Totet" en reconocimiento a todos los años que este vecino del barrio ha sido el alma mater y principal organizador del evento. Cuando los pequeños y pequeñas finalicen su carrera, empezará la de los miembros de la Fundación Espurna.

A las 11.30 horas está prevista la carrera de adultos, que recorrerá 10 kilómetros por Gandia y, como el resto de pruebas, empezará y terminará en la calle Pellers. Las inscripciones se han cerrado este miércoles, aunque los rezagados aún pueden apuntarse con un recargo especial en la cuota (www.somesport.com).

Hay trofeos al ganador y ganadora absolutos, a los tres primeros de cada categoría de edad y a los primeros clasificados del barrio del Raval.

Los dorsales se pueden recoger en el colegio Sant Francesc de Borja, este viernes, 5 de diciembre, de 18 a 21 horas, y el sábado, día de las pruebas, en el mismo lugar a partir de las 8 horas.

La presentación del evento, en el Ayuntamiento de Gandia / Ajuntament de Gandia

La Cursa del Raval 2025 ha sido presentada en el Ayuntamiento de Gandia por parte de Maribel Codina, presidenta de la Junta de Distrit, destacando que esta carrera es "la última actividad del año que organizamos en el barrio".

También ha estado presente Jesús Naveiro, concejal de Deportes, calificando la jornada de "una cita muy esperada, que combina tradición, deporte y convivencia familiar".

Diego Morant, presidente de la Associació de Veïns del Raval, pone en valor la implicación de los niños y jóvenes, que forman parte activa de la carrera junto a sus familias, y la colaboración del Ayuntamiento, la policía local, Protección Civil y todos los voluntarios que hacen posible este evento.

Paco Perelló, tesorero de la asociación, subrayó que el recorrido combina espacios emblemáticos de Gandia, como la Colegiata, el Ayuntamiento, el Palau o la Casa de la Marquesa, con el propio barrio del Raval y el Parque Myo.