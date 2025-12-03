Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Júlia de Tavernes de la Valldigna i la nº1 del raspall professional juguen juntes el Trofeu Rolser

El campionat es disputa en dos semifinals i una final al Trinquet de Pedreguer

Júlia i Victoria, de roig, en la presentació del Trofeu Rolser a Pelayo este divendres

Salva Talens

Gandia

Aquest dimecres s'ha presentat al Trinquet Pelayo de València el III Trofeu Rolser de Raspall femení professional, que es disputarà els dies 5 i 12 de desembre al trinquet de Pedreguer.

L’acte ha comptat amb la presència de Joan Server, gerent de Rolser, i Susana Martínez, vicepresidenta de raspall de la Federació de Pilota Valenciana; així com les jugadores que participaran en el Trofeu.

Totes les partides es jugaran al trinquet de Pedreguer, a partir de les 21:30 hores. Les semifinals es disputaran aquest divendres 5, mentre que les finals es celebraran el dia 12.

La primera semifinal enfrontarà a Victoria i Júlia, de Tavernes de la Valldigna, contra Àngela, Natalia i Myriam. A continuació es disputarà la segona eliminatòria, amb la partida Ana-Amparo i Clara-Mar-Fanni.

Els equips eliminats disputaran la partida pel tercer lloc el dia 12, també a partir de les 21:30 hores, abans de donar pas a la gran final entre els conjunts guanyadors de les semifinals. Enguany, el fi de festa ho posarà l’actuació musical del grup ‘Diània’.

