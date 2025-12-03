Júlia de Tavernes de la Valldigna i la nº1 del raspall professional juguen juntes el Trofeu Rolser
El campionat es disputa en dos semifinals i una final al Trinquet de Pedreguer
Aquest dimecres s'ha presentat al Trinquet Pelayo de València el III Trofeu Rolser de Raspall femení professional, que es disputarà els dies 5 i 12 de desembre al trinquet de Pedreguer.
L’acte ha comptat amb la presència de Joan Server, gerent de Rolser, i Susana Martínez, vicepresidenta de raspall de la Federació de Pilota Valenciana; així com les jugadores que participaran en el Trofeu.
Totes les partides es jugaran al trinquet de Pedreguer, a partir de les 21:30 hores. Les semifinals es disputaran aquest divendres 5, mentre que les finals es celebraran el dia 12.
La primera semifinal enfrontarà a Victoria i Júlia, de Tavernes de la Valldigna, contra Àngela, Natalia i Myriam. A continuació es disputarà la segona eliminatòria, amb la partida Ana-Amparo i Clara-Mar-Fanni.
Els equips eliminats disputaran la partida pel tercer lloc el dia 12, també a partir de les 21:30 hores, abans de donar pas a la gran final entre els conjunts guanyadors de les semifinals. Enguany, el fi de festa ho posarà l’actuació musical del grup ‘Diània’.
Suscríbete para seguir leyendo
- El rescate del niño perdido en la playa de Oliva fue 'in extremis': 'Está un minuto más en el agua y no lo cuenta
- Localizado y trasladado a La Fe el niño de 10 años que había desaparecido en Oliva
- Inversores de Lituania recuperan en Gandia un edificio parado 15 años
- La calle olvidada de Gandia
- La Generalitat inicia la redacción del proyecto para finalizar la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia
- Cien mil metros cuadrados para zona de festivales y eventos en la playa de Tavernes
- Costas deniega los chiringuitos de 300 metros en la playa de Gandia
- Otro STOP de traca en un cruce de Oliva