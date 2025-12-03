El nuevo centro de salud de Oliva dará cobertura a 10.000 habitantes

La Conselleria de Sanidad anuncia la apertura y puesta en marcha del nuevo centro de salud de Sant Francesc de Oliva, que sustituye al antiguo consultorio, y que dará cobertura además de 10.000 pacientes de la ciudad.

El nuevo centro, según informaron fuentes de la Conselleria, cuenta con atención de medicina familiar, enfermería, pediatría, atención a la mujer y trabajo social, además de albergar la base de SAMU del área.

El recinto dispone del propio edificio del centro de salud y de otro inmueble que alberga la base del SAMU, así como una área ajardinada y de aparcamiento en una superficie total de 2.000 metros cuadrados que ha contado con una inversión de 3,8 millones de euros.

El edificio del centro de salud, de dos plantas, dispone de seis consultas médicas, seis de enfermería y dos consultas polivalentes; dos consultas de pediatría y una de enfermería pediátrica, una zona de extracciones y una sala de pruebas diagnósticas y tratamientos.

Edificio para el SAMU. / Levante-EMV

Además, cuenta con una área de atención a la mujer con consulta de matrona y gimnasio de preparación al parto; así como los despachos de trabajo social y de administración.

Por su parte, el edificio que alberga la base del servicio de SAMU dispone de habitaciones, cocina y comedor para los profesionales de transporte sanitario del área.

Edificio principal. / Levante-EMV

"Con la apertura de este nuevo centro de salud se reestructura el mapa sanitario de la ciudad de Oliva para ofrecer una mayor calidad asistencial y más accesibilidad", añadieron las mismas fuentes.

Las personas afectadas por la modificación del mapa sanitario recibirán por parte de la Conselleria de Sanidad, y tanto por SMS como por vía postal, la notificación del cambio de centro de salud con la indicación de su facultativo/a y su enfermero/a de referencia.