Oliva cierra al tráfico y a los peatones el puente del Camí Vell de Dénia por un deterioro estructural
Los informes apuntan a un riesgo de desprendimiento y posible colapso
El Ayuntamiento de Oliva ha decidido cerrar el puente del Camí Vell de Dénia, argumentando que "después de una revisión técnica por parte de los técnicos municipales, se ha detectado un deterioro estructural grave en el puente, conocido como del Tonyinero, que cruza el río Molinell y conecta los términos de Oliva y Dénia".
Los informes, según el consistorio, "apuntan a un riesgo de desprendimiento y posible colapso, por lo que se ha activado un dispositivo especial de emergencia para garantizar la seguridad".
El puente queda cerrado completamente al tráfico, tanto para vehículos como para bicicletas y peatones. La zona ya se ha señalizado y se han instalado vallas para impedir su acceso.
El Gobierno Local pide a los vecinos máxima responsabilidad y respeto a la señalización, para evitar cualquier situación de peligro. Desde el Ayuntamiento de Oliva quieren dar una respuesta rápida y segura a esta situación, por lo que van a continuar en coordinación con las administraciones competentes.
