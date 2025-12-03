Oliva ja ho té enllestit per a les festes de Nadal i Reis: Una programació per a tots els públics
L'acte inaugural és l'encesa de llums del divendres 5 de desembre
Amb l’encesa de llums del pròxim divendres, 5 de desembre, comença a Oliva la programació prevista per a les festes de Nadal i Reis 25-26. A les 17.30 hores, la festa començarà des del parc de l'Estació fins a l'Ajuntament, on es farà l'encesa a les 18.00 hores. La celebració anirà acompanyada un any més per un espectacle de circ ambulant, que animarà els xiquets durant el recorregut, i un berenar a la plaça de l'Ajuntament per a tots els xiquets i les xiquetes.
L’Ajuntament d’Oliva ha elaborat novament un programa amb tots els actes previstos per part de les diferents regidories (Festes, Música, Biblioteques, Cultura, Joventut, Benestar Social, Participació Ciutadana, Comerç, Esports), i també per les diverses associacions d’Oliva, així com els dibuixos dels guanyadors/guanyadores de VI Certamen de Dibuix als Reis Mags, organitzat pel Departament de Joventut per als xiquets de 5é i 6é de Primària dels centres educatius d'Oliva.
Dintre dels actes programats destaquen:
-Del 12 al 14 de desembre: Mercat Nadalenc de l'Ajuntament d'Oliva a la Carpa del Parc de l'Estació.
-El diumenge 21 de desembre: Mercat de Nadal d'ACCO i Mercat Solidari de les associacions locals, a la plaça de l'Ajuntament i carrers Major, de la Constitució i del Plebà.
-El divendres 26 de desembre: Musical infantil 'Una aventura de Mohana & Stich', a les 18.00 h i al parc de l'Estació. Públic familiar.
-La Nit de Cap d’Any, el dimecres 31, amb Festa de Cap d'Any infantil, amb discomòbil i animació a la Carpa del Parc de l'Estació a partir de les 11.15 h i fins a les 14.00 h. I, a partir de les 23.45 h, amb Festa de Cap d'Any, al carrer de Sant Vicent.
-I el diumenge 5 de gener, la gran Cavalcada de Reis des de la Casa de la Festa, amb recorregut pel passeig i els carrers de Cervantes i de la Constitució a partir de les 18.30 h. A les 20.00 h: Parlament de Ses Majestats els Reis Mags des del balcó de l'Ajuntament.
Yolanda Pastor, alcaldessa d’Oliva, destaca que «Un any més, hem preparat una completa programació d’actes per a celebrar la festa de Nadal i Reis amb molta il·lusió. Un programa per a tots els públics però sobretot pensat per als més menuts, que sens dubte són els que més disfruten d’aquestes festes tan entranyables. Només animar-vos a participar i desitjar-vos que disfruteu de totes i cadascuna de les activitats previstes. Que passeu un Bon Nadal i un millor Any Nou, en companyia de les persones que més estimeu".
Suscríbete para seguir leyendo
- El rescate del niño perdido en la playa de Oliva fue 'in extremis': 'Está un minuto más en el agua y no lo cuenta
- Localizado y trasladado a La Fe el niño de 10 años que había desaparecido en Oliva
- Inversores de Lituania recuperan en Gandia un edificio parado 15 años
- La calle olvidada de Gandia
- La Generalitat inicia la redacción del proyecto para finalizar la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia
- Cien mil metros cuadrados para zona de festivales y eventos en la playa de Tavernes
- Costas deniega los chiringuitos de 300 metros en la playa de Gandia
- Otro STOP de traca en un cruce de Oliva