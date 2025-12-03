El senior masculino del CV Gandia logra una contundente victoria ante el CV Murcia en 1ª Nacional

Fin de semana intenso para el Club Voleibol Gandia y, de nuevo, resultados de todos los colores para los equipos de la entidad. El infantil femenino de 1ª división disputó su primer partido de la segunda fase, cayendo por 3-0 frente al CV Valencia. Por su parte, el infantil masculino A logró una sólida victoria en casa, imponiéndose por 3-0 al CV Xàtiva.

En categoría cadete, el femenino también iniciaba la segunda fase con un emocionante encuentro que se resolvió en el tie-break, donde finalmente cedió por 2-3 (13-15) ante su rival.

El cadete zonal A venció por 0-3 al CV Real de Gandia, mientras que el cadete zonal B hizo lo propio por 1-3 frente al CV Benidorm. El cadete zonal C sumó otra victoria ajustada por 2-3 ante el CV Altea. En masculino, el cadete A cayó por 1-3 ante el CV Elche, y el cadete zonal se llevó el triunfo por 1-3 frente al CV Turia.

En categorías superiores, el juvenil femenino perdió por 0-3 ante el CV Paterna. El senior femenino de 1ª división también cayó por 3-0. En contraste, el senior masculino firmó una contundente victoria en casa por 3-0 ante el CV Murcia. El senior femenino de 2ª división no pudo sumar y perdió por 0-3 frente al CV Xàtiva, mientras que el senior masculino B cayó por 3-1 ante el CV Alzira.