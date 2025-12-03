El senior masculino del CV Gandia logra una contundente victoria ante el CV Murcia en 1ª Nacional
El infantil masculino "A inicia con éxito la segunda fase de la competición autonómica
Fin de semana intenso para el Club Voleibol Gandia y, de nuevo, resultados de todos los colores para los equipos de la entidad. El infantil femenino de 1ª división disputó su primer partido de la segunda fase, cayendo por 3-0 frente al CV Valencia. Por su parte, el infantil masculino A logró una sólida victoria en casa, imponiéndose por 3-0 al CV Xàtiva.
En categoría cadete, el femenino también iniciaba la segunda fase con un emocionante encuentro que se resolvió en el tie-break, donde finalmente cedió por 2-3 (13-15) ante su rival.
El cadete zonal A venció por 0-3 al CV Real de Gandia, mientras que el cadete zonal B hizo lo propio por 1-3 frente al CV Benidorm. El cadete zonal C sumó otra victoria ajustada por 2-3 ante el CV Altea. En masculino, el cadete A cayó por 1-3 ante el CV Elche, y el cadete zonal se llevó el triunfo por 1-3 frente al CV Turia.
En categorías superiores, el juvenil femenino perdió por 0-3 ante el CV Paterna. El senior femenino de 1ª división también cayó por 3-0. En contraste, el senior masculino firmó una contundente victoria en casa por 3-0 ante el CV Murcia. El senior femenino de 2ª división no pudo sumar y perdió por 0-3 frente al CV Xàtiva, mientras que el senior masculino B cayó por 3-1 ante el CV Alzira.
Suscríbete para seguir leyendo
- El rescate del niño perdido en la playa de Oliva fue 'in extremis': 'Está un minuto más en el agua y no lo cuenta
- Localizado y trasladado a La Fe el niño de 10 años que había desaparecido en Oliva
- Inversores de Lituania recuperan en Gandia un edificio parado 15 años
- La calle olvidada de Gandia
- La Generalitat inicia la redacción del proyecto para finalizar la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia
- Cien mil metros cuadrados para zona de festivales y eventos en la playa de Tavernes
- Costas deniega los chiringuitos de 300 metros en la playa de Gandia
- Otro STOP de traca en un cruce de Oliva