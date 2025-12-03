Un total de 5.247 euros de solidaridad en la Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia 2025
La aportación gracias a las inscripciones ayudará a financiar un programa para la inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión social.
La Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia ha entregado la recaudación del proyecto social de este año 2025, que iba dirigido a un programa de formación e inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión, coordinado por la Asociación de Empresarias y Profesionales de València (EVAP).
El CA Safor Teika, organizador del evento, ha donado un talón de 5.347 euros a la causa, que es el dinero recogido con la aportación de las participantes en la edición de este año.
El acto ha contado con la presencia del presidente del CA Safor Teika, Vicent Boscà, el directivo del club Vicent Caudeli, la presidenta de EVAP, Marta Iranzo, y la directora, Cristina Argente.
El proyecto en cuestión, denominado "Dona i Dona", persigue organizar formaciones específicas para determinados perfiles profesionales con el fin de impulsar la contratación de mujeres.
La asociación EVAP se fundó en el año 2002 y está formada por más de 450 empresarias y profesionales de todos los sectores del mundo económico valenciano. Su objetivo es hacer visible a la mujer dentro del mundo empresarial, participar en los ámbitos de decisión, defender sus derechos y mostrar a la sociedad las desigualdades existentes.
Se pueden conocer los proyectos sociales de la Cursa de años anteriores en el enlace: https://cursadeladonagandia.com/projectes-anteriors/
Suscríbete para seguir leyendo
- El rescate del niño perdido en la playa de Oliva fue 'in extremis': 'Está un minuto más en el agua y no lo cuenta
- Localizado y trasladado a La Fe el niño de 10 años que había desaparecido en Oliva
- Inversores de Lituania recuperan en Gandia un edificio parado 15 años
- La calle olvidada de Gandia
- La Generalitat inicia la redacción del proyecto para finalizar la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia
- Cien mil metros cuadrados para zona de festivales y eventos en la playa de Tavernes
- Costas deniega los chiringuitos de 300 metros en la playa de Gandia
- Otro STOP de traca en un cruce de Oliva