Unos 700 escolares de Primaria de Gandia descubren la "Casca de Reis"

La concejala de Educación, Esther Sapena, acompañada de la directora general de Educación, Raquel Esteve, ha visitado el CEIP Joan Martorell de Gandia para conocer de primera mano el desarrollo de uno de los talleres que la cooperativa Ideari está impartiendo en los centros educativos de Gandia hasta el 16 de diciembre

Así, alrededor de 700 niños y niñas de segundo de Primaria participan un año más en este programa dedicado a la Casca de Reis, un dulce tradicional valenciano con una profunda raíz en la cultura local y en la comarca de la Safor.

"La Casca es una parte querida de nuestro patrimonio y queremos que las nuevas generaciones la conozcan, la valoren y la hagan suya, porque tradicionalmente estaba muy ligada a la infancia, por tratarse de un elemento que los ahijados y ahijadas recibíamos como regalo por parte de los padrinos, y que muchos niños y niñas hemos conservado con mucha ilusión", comenta Sapena.

De origen andalusí y documentada desde el siglo XV, la cáscara de Reyes, con su característica forma de anilla o serpiente, elaborada con almendra, azúcar y huevos, era tradicionalmente el regalo de los padrinos a sus ahijados e ahijadas como una costumbre que se ha transmitido de generación en generación.

La actividad incluye, como acción inicial, la creación de una caja mediante recortables de cartulina. A partir de esta propuesta lúdica, el alumnado trabaja diversas competencias pedagógicas relacionadas con esta tradición tan arraigada.

Los objetivos del taller son conocer los ingredientes y variedades de la Casca de Reis, valorarla como dulce y como elemento patrimonial y cultural, identificar su producción con el comercio local, sensibilizar sobre el patrimonio material e inmaterial, fomentar la participación activa en la conservación de las tradiciones, promover el trabajo en equipo, el uso de los sentidos e impulsar la creatividad y la expresión artística.