Alegría en la apertura del consultorio: «Hoy es un gran día para Oliva»

Sin protocolos, sin actos oficiales y sin visitas de altos responsables de la Generalitat. La Conselleria de Sanidad ha evitado los boatos y ha abierto el nuevo consultorio médico de Sant Francesc de Oliva, al que han quedado inscritos diez mil ciudadanos, que culmina una reivindicación unánime de esta ciudad desde hace cerca de veinte años. Además, la apertura de este centro se tuvo que acelerar a raíz del cierre, por deficiencias estructurarles, del consultorio médico situado en una planta baja cedida por el ayuntamiento. En todo caso, el expresident Carlos Mazón anunció el pasado verano que antes de 2026 este complejo sanitario ya estaría funcionando, como finalmente ha ocurrido.

La alcaldesa, Yolanda Pastor, dialoga con responsables del centro sanitario. / Levante-EMV

Sí ha acudido al lugar la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, y su concejala de Sanidad, Teresa Tur, quienes dialogaron con los responsables administrativos y médicos del consultorio que abrirá de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Las urgencias que se produzcan durante las tardes y los fines de semana seguirán prestándose en el centro de salud Jaume Roig, situado en la calle Historiador Bernardí Llorca, justo al lado del cuartel de la Guardia Civil.

La Generalitat ha invertido en este proyecto 3,4 millones de euros en esta nueva infraestructura sanitaria, que tiene una superficie construida de dos mil metros cuadrados sobre un solar que cedió el ayuntamiento. «Un edificio largamente reivindicado, moderno y accesible, que mejorará la atención sanitaria que se presta en nuestro municipio», ha señalado el ayuntamiento. La alcaldesa Yolanda Pastor, que también habló con algunos usuarios, expresó su satisfacción: «Hoy es un gran día para Oliva».