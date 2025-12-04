El Campus de Gandia de la UPV supera los 1.860 alumnos y se fija el objetivo de los 3.000

El Campus de Gandia de la UPV sigue creciendo en número de estudiantes cada curso. En la última década el incremento ha sido del 34%, pasando de los 1.237 alumnos matriculados en 2015 a los 1.866 con los que se abrió este curso.

La progresión de estudiantes por año, según datos oficiales de la UPV a inicio de curso, es la siguiente: 1.237 (2015), 1.234 (2016), 1.261 (2017), 1.339 (2018), 1.513 (2019), 1.484 (2020), 1.566 (2021), 1.666 (2022), 1.680 (2023), 1.772 (2024) y 1.866 en 2025.

Son muchos, pero no son suficientes. Tras una etapa, en los años 90, de rápido crecimiento, el pico máximo fue de 2.845 estudiantes en el curso 2003-04. El nuevo director, Vicenç Almenar, se ha marcado a medio plazo llegar a la mágica cifra de los 3.000 alumnos. Es, además, la única manera de rentabilizar unas instalaciones que por otra parte siguen ampliándose: la UPV aporta 1,5 millones de euros al pabellón Gandia Arena, en obras desde noviembre.

Según la memoria del curso 24/25 el Campus recibió a 1.772 alumnos, de los cuales 916 mujeres y 856 hombres. De esta cifra total 518 fueron alumnos de nuevo ingreso, y de ellos 211 de cursos de posgrado o máster. Finalizaron sus estudios 197 alumnos de grado y 53 de máster. En cuanto a la procedencia, el 65% llegó de la Comunitat Valenciana, con una presencia destacada de la Safor, un 19% procede del resto de España y el 16% es internacional, incluyendo estudiantes «erasmus».

El Campus cuenta con 150 profesores adscritos, de los cuales el 71% son doctores. Más del 51% del profesorado es contratado, y de este, el 58% trabaja a tiempo parcial, con una estructura diversa y flexible. El personal de administración y servicios (PAS) lo forman 47 trabajadores de diversas áreas.

El curso pasado estuvo marcado por dos grandes acontecimientos; uno trágico, la dana del 29 de octubre de 2024 , aunque despertó la solidaridad, y, como hito positivo, la celebración del 30 aniversario, el 10 de octubre de 2024.

En infraestructuras, al margen del Gandia Arena, en el último año el Campus de Gandia ha invertido en renovar laboratorios, aulas, servicios y zonas comunes, así como la mejora del acondicionamiento acústico del Edificio A. También se ha ampliado la planta fotovoltaica y se han adecuado los «tinglados» del puerto.

La oferta académica incluye 11 titulaciones oficiales; 5 grados y 6 másteres, entre ellos, el Máster en Profesorado de Educación Secundaria, de nueva implantación. Se han impartido tres dobles grados, con la incorporación este año de un nuevo doble título en Ciencias Ambientales y Ciencias y Tecnologías de Mar. El Doctorado en Ciencia y Tecnología Marina y Costera tuvo a 22 personas matriculadas.

En cuanto a formación complementaria en el Campus se han organizado 23 actividades de formación permanente con 750 inscripciones.

La Universitat Sénior se consolida cada año. En el curso 2024-25, en su séptima edición, hubo 85 estudiantes matriculados.

Además, el Campus mantiene 178 acuerdos de intercambio con universidades europeas y 42 de otros países. Se formaron un total de 176 estudiantes extranjeros y 76 locales realizaron estancias de intercambio fuera.

En el capítulo investigador, el Campus incrementó el volumen económico de su actividad hasta los 2.157.000 euros en proyectos competitivos y a los 5.482.000 euros en contratos y convenios subscritos para actividades de I+D+i.

El proyecto «Safor Salud» siguió impulsando la innovación sanitaria en colaboración con FAES-CEV y Fisabio, y hubo una participación activa en UniSalut-Polisabio. Respecto del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC), cuenta con un equipo de más de 60 investigadores y superó los 960.000 euros en ingresos por contratos y subvenciones.

Este último dato es interesante en tanto que el Campus está cada vez más orientado a la investigación del medio marino. Y muy cerca, en el puerto, estará el Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias del Mar, en el que el Ministerio de Ciencia invierte cerca de 18 millones y con el que podrá compartir sinergias.

La biblioteca registró 141.465 accesos y 13.588 préstamos y renovaciones. Se tramitaron 1.207 autorizaciones para permitir el acceso a vecinos de la comarca. Dentro de una campaña solidaria para municipios afectados por la dana, desde Gandia se donaron mil libros. Además, se cedieron 31 ordenadores portátiles al IES Sedaví y se colaboró con la biblioteca de Algemesí con préstamo de material.

En un curso en el que se jubiló el profesor Vicent Altur, cabe destacar además el cambio en el equipo directivo: Jesús Alba dejó el cargo tras ocho años al frente y en marzo le relevó Vicenç Almenar.

Campus periféricos

Por otra parte, el Campus de Ponferrada de la Universidad de León acogió el pasado 25 de noviembre una alianza nacional de campus periféricos para fortalecer el papel de estos en el mapa universitario español. En la jornada hubo una veintena de universidades de todo el país. En representación de los Campus de Alcoi y Gandia de la UPV acudió el director de Alcoi, Pau Bernabeu. «El objetivo era conocernos e intentar que dentro de la Conferencia de Rectores (CRUE) nos tengan en cuenta con una sectorial», explica el director de Gandia, Vicenç Almenar.

Algunos problemas que tienen en común estos campus es que la financiación no se mantiene estable en el tiempo; dificultades para captar y retener profesorado; que los títulos ofertados se dupliquen respecto de la central o no sirvan al entorno, y un transporte público deficitario. En cambio, como fortalezas estarían su estrecha conexión con el territorio y el asentamiento de población, evitando el fenómeno de «provincia vaciada». Un campus periférico requiere más recursos y atención, pero también genera oportunidades.