Compromís Més Gandia pide a Pérez Llorca reabrir las Urgencias 24 Horas en el barrio de Corea
La coalición respalda a los vecinos en su recogida de firmas y reclamará al presidente de la Generalitat que ningún distrito se quede sin servicios sanitarios básicos
Josep Camacho
Compromís Més Gandia manifestó su apoyo a la Asociación de Vecinos de Corea, que ya ha recogido cerca de 5.000 firmas para reclamar la recuperación del servicio de Urgencias 24 Horas del centro de salud del barrio, suprimido hace un año a raíz de la reordenación del mapa sanitario de la Generalitat. "Una situación que el grupo municipal denunció en el ayuntamiento y en Les Corts a través del diputado Carles Esteve", recordó la formación en un comunicado.
El grupo municipal considera que con la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "se abre una oportunidad para que el Consell rectifique una decisión errónea que ha dejado al barrio más poblado de Gandia y su entorno sin atención de urgencias próxima a partir de las 15 horas".
“Es el momento de corregir un error grave que ha afectado miles de personas. El cambio de talante anunciado por el nuevo presidente del Consell tiene que ir acompañado de hechos, como por ejemplo una rectificación urgente en materia sanitaria. Es por eso que exigimos a Pérez Llorca que atienda el clamor del vecindario, que escuche las más de 5.000 firmas y que revierta la modificación del mapa sanitario que su partido impuso sin diálogo ni sensibilidad. Gandia necesita ampliar servicios, no perderlos», aseguró la portavoz, Alícia Izquierdo.
La también primera teniente de Alcaldía en Gandia añadió que el gobierno del PP “cerró consultorios en Benipeixcar, Beniopa y en el Raval por las tardes, y eliminó las Urgencias de Corea, provocando un desequilibrio sanitario injustificable, sobre todo para la gente mayor y para las familias que ahora tienen que desplazarse a Roís de Corella, al Grau o en el hospital comarcal para ser atendidas”.
Compromís alerta que, sin reversión, "Gandia continuará sufriendo un mapa sanitario que empeora la accesibilidad a la atención urgente en un municipio que supera los 80.000 habitantes, y que en verano multiplica su población. Insisten que Roís de Corella no puede absorber, por sí solo, toda la carga asistencial que antes se repartía entre varios puntos de la ciudad".
Por ello, Compromís pedirá formalmente una reunión del Gobierno local con el "president" Pérez Llorca para trasladarle estas reivindicaciones. “La sanidad pública no puede ser moneda de cambio. La decisión de cerrar las Urgencias fue política; la reversión también tiene que ser política. Esperamos que el nuevo presidente muestre sensibilidad, capacidad de diálogo y respeto por las necesidades reales de nuestro municipio”, concluyó Izquierdo.
