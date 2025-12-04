OPINIÓN
Contra la febra bel·licista
Jesús E. Alonso
Fa uns dies vam tenir el plaer de poder escoltar Tomàs Gisbert, un dels membres fundadors del Centre d'Estudis per la Pau Josep Maria Delàs, als locals de Foment AIC de Gandia. L'activíssima Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor i un grup de de persones sensibles van tenir la iniciativa de plantejar el tema de la "Banca armada i el militarisme rampant'. I va valdre la pena.
Certament, ens trobem immersos en tot un seguit d'accions realitzades des dels estats (amb la pressió i connivència dels lobbies de l'armament) que semblen conduir-nos a una guerra indefugible a causa de l'amenaça russa.
Fa ben poc, el cap de l'estat major francés, Fabien Mandon (vaja quin cognom), ens posava el dogal al coll i afirmava sense vergonya que havíem de trobar-nos disposats a perdre els nostres fills en una guerra potencial que, també sense embulls, s'anuncia per al 2030.
Quina mena de dirigents tenim que ens demanen sacrificar els nostres fills com feia Yahweh amb Isaac a l'antic testament? Quina mena de seguretat ens venen quan ens demanen la renúncia a l'estat de benestar i a la mateixa vida dels nostres joves?
Hom sol argumentar que davant d'una amenaça cal armar-se per poder-se defensar però aqueix mateix argument, en boca dels dirigents de l'OTAN, és meridianament hipòcrita. Caldria recordar que els països d'aquesta coalició produeixen i venen el 55% de les armes del planeta mentre que Rússia, tot i dedicar-hi una gran proporció del seu PIB, representa un 8%.
Al capdavall, l'argument principal no és un altre que el de fomentar la por. Tenir-nos atemorits per anorrear les nostres voluntats, per afavorir els autoritarismes i el poder absolut dels estats.
Caldria recordar que a l'ADN de les democràcies i de l’ONU hi ha la voluntat no de negar l'existència de conflictes, però sí la de resoldre'ls pacíficament, diplomàticament i a través de tribunals, tractant de comprendre mutualment les raons.
Caldria recordar que si el nostre veí es troba segur i tranquil, es fia de nosaltres i nosaltres d'ell, és a partir d'ací com ens podrem sentir tots segurs. Això es diu seguretat mútua. Una seguretat amb la ma en alt i amenaçant és falsa i ens condueix a un desastre ja experimentat i conegut.
Caldria recordar, també, que tot això afecta la nostra vida quotidiana i personal, el nostre grau de tolerància, d'empatia i de convivència ciutadana. Potser hauríem de fer al revés i reclamar, des de baix, una seguretat veritable i no un govern dels senyors de la guerra.
