Gandia no es Vigo... pero está en camino

No eran pocos los ciudadanos de Gandia que anoche se preguntaban qué hacía tanta gente yendo y viniendo de la plaza del Prado. "Es que van a encender las luces del árbol de Navidad", explicaban a los transeúntes más despistados quienes sí conocían la celebración de ese acontecimiento. Porque, realmente, el Prado se vio abarrotado de personas que no se quisieron perder el momento en el que ese monumental árbol, que ha permanecido varios días apagado, se llenaba de vida y, con ese acto, se daba por estrenado el periodo navideño en la capital de la Safor.

Las luces de Navidad en el resto de la ciudad ya estaban encendidas desde una hora antes, pero el consistorio quiso centralizar el espectáculo en el Prado, incluyendo una fiesta con teatro y música sobre el escenario, para animar a todos los ciudadanos a vivir estas jornadas visitando la ciudad.

Tras un "sketch" con dos humoristas buscando los cables para poder encender el árbol, los verdaderos protagonistas del encendido fueron el conjunto de los asistentes. El alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, flanqueado por las falleras mayores, Manuela Borrull y Triana Benavent, y de la madrina de la Semana Santa, Paula Cabanilles, pidieron a los asistentes que les acompañaran en la cuenta atrás. "10, 9, 8...", y así hasta el cero explosivo que encendió el árbol, seguido de una especie de castillos de papeles que inundaron el escenario.

Aunque sobre eso hay disputas enfrentadas entre alcaldes, en España el hecho de convertir lo que es un simple acto técnico de conectar las luces callejeras para decorar la navidad, se le atribuye a Vigo. Su alcalde, Abel Caballero, presume de haber hecho de aquella ciudad gallega el centro de la Navidad de todo el mundo. Pero, como la fórmula dio resultados y desde entonces abarrota la ciudad de visitantes en esta época, cientos de municipios le han seguido el rastro. Hasta el punto de producirse una especie de competición para ver quién decora e ilumina mejor su ciudad en las fiestas navideñas.

El alcalde de Gandia, al presentar la programación especial de Navidad de este año, no dudó en señalar que "Gandia no es Vigo", en referencia a la grandilocuencia del sistema de iluminación navideña que se instala en aquella ciudad, pero tampoco dudó en añadir que tiempo al tiempo, porque cada año Gandia verá mejorado ese sistema.

No todo es decoración. El atractivo de las luces callejeras y los espectáculos y actos que se organizarán desde ahora hasta la jornada de los Reyes Magos está dirigido no solo a los residentes, que en general agradecen ese cambio de decoración urbana, sino también a atraer visitantes que llenen comercios y establecimientos de todo tipo. En definitiva, es una inversión más para generar economía y animar al consumo, algo que, obviamente, agradecen los empresarios. En estas jornadas se centra buena parte de los ingresos de muchos establecimientos, porque la mayoría de ciudadanos guardan dinero, o hacen de tripas corazón, para gastar en todo tipo de productos, incluyendo los tradicionales regalos.

Inauguración del espacio gastronómico del Mercat del Prado

Mientras el árbol de Navidad de la plaza del Prado se encendía y seguía la fiesta en ese lugar, cientos de personas se agolpaban en las puertas del Mercat del Prado, recientemente remodelado, que a las 19.30 horas, como estaba previsto, fue inaugurado por las autoridades. Allí no cabía una aguja y durante horas los primeros clientes pudieron comprobar de primera mano cómo ha quedado esa instalación municipal llamada a dinamizar el ocio y la gastronomía en ese punto.

Llama la atención, por encima de todo lo demás, la plaza central cubierta que ha quedado en medio del Mercat del Prado. Desde ahora esta instalación inaugurada por primera vez hace doce años se dedicará al ocio más que a la venta de bienes, de manera que puede reforzar todavía más el ya indudable atractivo que presentan los muchos establecimientos gastronómicos y de hostelería situados en ese lugar y las calles adyacentes.