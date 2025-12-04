Llega el momento más esperado de la temporada para el Club Taekwondo La Safor Gandia

La Nucia acoge, de nuevo, el Campeonato de España de Clubes que organiza la Real Federación Española de Taekwondo, aprovechando el puente festivo de diciembre, entre los días 4 y 8.

Afortunadamente y como cada año, el Club Taekwondo La Safor Gandia participa en el Nacional con un grupo de alumnos y alumnas que han estado preparándose para ello. Este año han sido seleccionados por el club 52 deportistas.

Este es un evento deportivo con más de 2.000 competidores inscritos, por lo que habrá que trabajar muy duro para llegar lo más alto posible.

En la modalidad "combate" y en categoría precadete, los participantes del Club Taekwondo La Safor Gandia son: Abrar Tamoussat -48 kg; Adrián Asensio Díaz -36 kg; Antonio Molines Plaza -33 kg; Carles Medel Pellicer -33 kg; Eizan Saiz Torregrosa -33 kg; Gabriel V. Ruzafa Gregori -44 kg; Inas el Khottabi -30 kg; Jorge Todolí Giner -52 kg; Naiara Escriva -36 kg; Rinad el Founti -33 kg; Aitana Larrosa Moll -52 kg; Ariadna Alemany Martínez -24 kg; Ethan Rabiza Diaz -36 kg; Hugo Martínez Gutiérrez -40 kg; Leo Molines Plaza -36 kg; Nayda González Carrión -27 kg; Vera López Aguilera -33 kg; Xavi Calatayud Sempere -30 kg; Abderrahmane Chikri -27 kg; Erik Leo De Vulder -21 kg; Kyrylo Poluban -21 kg; Mark Vicente Sánchez -30 kg y Nikita Romanov -33 kg.

La entidad gandiense presenta competidores en varias categorías / Club Taekwondo La Safor Gandia

El equipo cadete lo integran: Dala Mazroua bakkali -55 kg; Dídac Calatayud Sempere -53 kg; Jordi Escrivá -53 kg y Juan Espinosa -61 kg. Los júniors seleccionados son: Adam Ayoub Rodi Vidal -63 kg; Marcos Todolí Giner -68 kg; Rebeca Muñoz Cáceres +68 kg; Vanesa Dinu Pop -68 kg; Ángela Faus +68 kg y Eloi Kern -73 kg.

También competirán los sub21 Àngela Faus Gilabert +73 kg; Rebeca Muñoz Cáceres +73 kg; Adam Ayoub Rodi Vidal -63 kg y Youssef Ouhnini -63kg, además de Youssef Ouhnini -63kg, Ahmed Founti -80 kg y Fabricio Cardoso -80 kg en categoría senior.

En la modalidad de técnica, el equipo de poomsae lo integran Yaiza Márquez Mas, Christian Solves Martínez, Jose Miguel De Lamo Iglesias, Gustavo Adolfo Díaz Arenas, Florencia Mariana Langlois Morant, Neizan González Navarro, Vaida Navickite, Aitana Cots Pons, Laia Meléndez Aparisi, Jordi Escrivá Lurbe, Javier Moreno Martín y Xavi Medel Pellicer.