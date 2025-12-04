La Navidad más mágica llega a la Vital

La Navidad ha llegado al centro comercial La Vital de Gandia con una propuesta renovada que hará brillar los ojos de los más pequeños. Este año, el centro comercial se transforma en un auténtico mundo de fantasía con espectáculos, rutas mágicas y personajes encantados que solo podrás vivir aquí.

Desde una emocionante “Ruta de los Elfos” hasta funciones llenas de música y participación infantil; cada rincón del centro comercial está pensado para sorprender a los más pequeños y convertir cada visita en una aventura inolvidable.

Espai Vital marca el inicio de la Navidad con dos espectáculos irrepetibles, llenos de fantasía y diversión:

Por una parte, el sábado 6 de diciembre, “Las Hadas en Christmas World”. Un cuento navideño donde la música y la inocencia de los niños hacen posible la magia. Fantasía, emoción y participación en un espectáculo único para toda la familia.

El lunes 8 de diciembre, será el turno de “Magic Dreams”. En el taller de Papá Noel, la diversión y la música convierten cada instante en pura ilusión. Un espectáculo lleno de humor, ritmo y fantasía que invita a descubrir cómo los sueños navideños se hacen realidad.

Otro de los grandes atractivos de esta Navidad es “La Ruta de los Elfos”, un circuito de aventuras pensado para niños de entre 5 y 12 años, disponible desde el 12 de diciembre hasta el 5 de enero. Los pequeños tendrán la oportunidad de atravesar emocionantes puentes en un mágico bosque de abetos decorado para la ocasión. Esta actividad está diseñada para ofrecer un momento de ocio diferente y divertido en un entorno seguro y diseñado para el disfrute de los más pequeños.

Y como ya es tradición, el centro cuenta con un espacio especial frente al gran árbol de Navidad: el Trono de Papá Noel y el Rey Mago Melchor. Aquí, los niños tienen la oportunidad de hacer sus peticiones navideñas y vivir uno de los momentos más mágicos de la temporada.

Con una decoración extraordinaria, este espacio permite, tanto a grandes como a pequeños, vivir la ilusión de la Navidad en un ambiente único. Una experiencia que podrá disfrutarse entre el 12 de diciembre y el 5 de enero.

"Cada Navidad, el centro comercial se supera para ofrecer a las familias los mejores planes durante las fiestas. Se consolida como un lugar de ocio integral, donde los más pequeños disfrutan de actividades únicas, mientras los adultos aprovechan para hacer sus compras, disfrutar de una comida en su variada oferta de restauración o ver una película en sus salas de cine", señalaron fuentes del centro comercial.

La Vital se convierte así en el destino perfecto para vivir un día redondo en familia, con diversión para todos y creando recuerdos inolvidables cada Navidad. Más información disponible en la página web y en la "app" del centro comercial La Vital.