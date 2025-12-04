Quique Llopis y Toni Puig: "trainingcamp" en la isla canaria de La Palma

Santa Cruz es la capital de La Palma, una de las Islas Canarias. Allí existe la Ciudad Deportiva Miraflores y en dicha instalación llevan a cabo una concentración (trainingcamp) de invierno el atleta de Bellreguard, vallista Top4 del mundo, Quique Llopis, y su entrenador, el gandiense Toni Puig.

Se fueron el día 1 y regresarán a casa el 19 de este mes de diciembre. En La Palma es donde arranca el periplo de deportista y técnico en la presente temporada tras pasar los primeros meses de preparación en casa, entre Gandia, Oliva y Valencia.

Llopis y Puig buscan la bonanza meteorológica de las islas, aunque esta semana ha llovido, pero sobre todo quieren tranquilidad absoluta para llevar a cabo el plan de preparación con el que afrontar las competiciones de 2026 con las máximas garantías.

Los tres atletas y el entrenador, en la concentración de las Islas Canarias / Levante-EMV

El campeón de España y plusmarquista nacional comparte las sesiones junto a otros dos especialistas de las vallas, Dani Castilla y Kevin Sánchez, atletas a los que también entrena y dirige Toni Puig.

El técnico compagina la preparación de los tres vallistas con la de coordinador del Team España Relevos con vistas al World Relays que en 2026 se disputará en Gaborone (Botsuana-África). Puig controla en La Palma a los y las relevistas de 4x100 femenino, 4x400 femenino y mixto y 4x400 masculino y mixto.