Quique Llopis y Toni Puig: "trainingcamp" en la isla canaria de La Palma
La primera concentración del curso 2025-2026 se desarrolla del 1 al 19 de diciembre
Santa Cruz es la capital de La Palma, una de las Islas Canarias. Allí existe la Ciudad Deportiva Miraflores y en dicha instalación llevan a cabo una concentración (trainingcamp) de invierno el atleta de Bellreguard, vallista Top4 del mundo, Quique Llopis, y su entrenador, el gandiense Toni Puig.
Se fueron el día 1 y regresarán a casa el 19 de este mes de diciembre. En La Palma es donde arranca el periplo de deportista y técnico en la presente temporada tras pasar los primeros meses de preparación en casa, entre Gandia, Oliva y Valencia.
Llopis y Puig buscan la bonanza meteorológica de las islas, aunque esta semana ha llovido, pero sobre todo quieren tranquilidad absoluta para llevar a cabo el plan de preparación con el que afrontar las competiciones de 2026 con las máximas garantías.
El campeón de España y plusmarquista nacional comparte las sesiones junto a otros dos especialistas de las vallas, Dani Castilla y Kevin Sánchez, atletas a los que también entrena y dirige Toni Puig.
El técnico compagina la preparación de los tres vallistas con la de coordinador del Team España Relevos con vistas al World Relays que en 2026 se disputará en Gaborone (Botsuana-África). Puig controla en La Palma a los y las relevistas de 4x100 femenino, 4x400 femenino y mixto y 4x400 masculino y mixto.
Suscríbete para seguir leyendo
- El rescate del niño perdido en la playa de Oliva fue 'in extremis': 'Está un minuto más en el agua y no lo cuenta
- Localizado y trasladado a La Fe el niño de 10 años que había desaparecido en Oliva
- Inversores de Lituania recuperan en Gandia un edificio parado 15 años
- Se hunde el puente en tierra de nadie entre la Safor y la Marina Alta
- La Generalitat inicia la redacción del proyecto para finalizar la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia
- Costas deniega los chiringuitos de 300 metros en la playa de Gandia
- Cien mil metros cuadrados para zona de festivales y eventos en la playa de Tavernes
- Oliva también tendrá su festival: llega el Duna Dorada