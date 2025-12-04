La UE Tavernes y la UD Oliva se clasifican para los 1/16 de final de La Nostra Copa
Los valleros ganan el derbi de la Valldigna en Benifairó y en El Morer se vive otra noche para recordar
Pepe Juan / Salva Talens
La UE Tavernes y la UD Oliva son los mejores equipos de fútbol amateurs de la comarca y lo han vuelto a demostrar. Los números hablan por sí solos. Ambos conjuntos se han clasificado para la próxima ronda de La Nostra Copa, los 1/16 de final, se mantienen invictos en lo que va de temporada oficial y en sus campeonatos de liga son segundo y primero, respectivamente.
El conjunto vallero se adjudicó el derbi copero de la Valldigna tras imponerse en Benifairó por 1-2, aunque tuvo que remontar el 1-0 de los locales, obra de Morante, con tantos de Seral y Joan.
Partido clásico de La Nostra Copa en un campo que presentaba un buen aspecto de público, mucha animación y ambiente y deportividad. La UE Benifairó, de Segunda FFCV, estuvo a buen nivel poniendo las cosas difíciles a los "rogets", de la Lliga Comunitat.
La primera mitad estuvo igualada. El cuadro local suplía con ganas su supuesta inferioridad. Al Tavernes le faltaban llegada, intensidad y capacidad ofensiva, pues no tiró a puerta en estos primeros minutos. El Benifairó consiguió el 1-0 de tiro por bajo de Morante, después de una buena jugada por banda que hizo vibrar el Municipal.
En la segunda mitad la decoración cambio, primero con el tempranero tanto del empate, obra de Seral, en un tiro que rebotó en un jugador de casa. El Tavernes mejoró con los cambios y las llegadas eran más constantes ante un valiente rival, que intentaba acercarse al portal de Arnau pero sin ocasiones claras. El equipo de "Tomaca" anotó el gol de la victoria a la salida de un córner sacado por Nico y remate de cabeza de Joan. Aún pudo el cuadro de superior categoría aumentar su ventaja con tres ocasiones claras que no acertó, aunque ya se veía dominador ante un Benifairó dirigido por Jaime Martínez combativo que notó en los últimos compases la diferencia de categoría.
La UD Oliva, por su parte, avanza en La Nostra Copa con otro triunfo importante ante el CFUD Calpe, 3-1, los tres goles obra de Roger Ferrandis.
Los olivenses, líderes de su grupo en Segunda FFCV dirigidos por el técnico saforense, Joano Fuster, brindaron a su afición otra noche memorable contra un adversario de la Lliga Comunitat.
Los dos clubes de la Safor jugarán la próxima eliminatoria prevista ya para el año nuevo, concretamente el 4 de enero de 2026.
