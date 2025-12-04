Vesprada de pilota en "família" al Trinquet Municipal de Bellreguard
Emi i Claudia, nets del històric Emilio Peris "El Zurdo" protagonitzen la jornada de promoció
El Trinquet Municipal de Bellreguard acull este dijous una nova jornada de promoció de pilota valenciana a raspall molt especial. I es que s'anuncia la participació dels nets de l'històric Emilio Peris Mascarell "El Zurdo", Emi i Claudia.
El xic, de 15 anys, juga de rest com a integrant del grup de rendiment de la Federació de Pilota Valenciana. Formarà parella amb Julen contra Vicent i Moisés. La xicona ja fa més temps que li pega a la pilota. Ara disputa el Campionat Individual sub23 i la seua rival serà Patri, de Beniflà, flamant campiona de la Copa Caixa Popular de raspall professional.
Emilio "El Zurdo", que va faltar en 2017, estaria orgullós de vore als seus nets anunciats al seu trinquet.
La vesprada de promoció a Bellreguard arranca a les 17 hores i es completa amb un altre encontre de l'Individual sub23 que enfrontarà Mar A. i Paula.
L'empresa El Zurdo que gestiona el trinquet bellreguardí també ha confirmat els cartells del cap de setmana. Dissabte, a les 17 hores, Ramón i Verdú juguen contra Miquel i Ibiza. A continuació, Ian i Marc davant Diari i Momparler. Pel diumenge, 7 de desembre, Joan i Bataller contra Gerard i Ferrer V i Boronat i Sales vs Terrades II i Terrades.
