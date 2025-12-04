Vuelve el espectáculo del baloncesto al Pabellón Municipal de Gandia

La Liga en Segunda FEB se reanuda tras el descanso del pasado fin de semana por la venta de selecciones nacionales y lo hace con un partidazo en el Pabellón Municipal de Gandia entre el primer y segundo clasificados, Proinbeni Units pel Bàsquet y Bueno arenas Albacete Basket. A las 19 horas de este sábado, 6 de diciembre, es la cita.

El choque promete, con ambos conjuntos empatados con seis victorias y dos derrotas, si bien los de la Safor marchan en primera posición por mejor coeficiente de puntos a favor y en contra.

Gandia y Albacete se vuelven a ver las caras después de su encuentro del pasado mes de septiembre en la Copa de España. En aquel choque venció el equipo gandiense de Alejandro Mesa por 74-80 en la cancha del cuadro manchego.

La referencia está ahí, aunque no sea demasiado válida, ya que por entonces estaba a punto de arrancar el campeonato liguero y ahora ya se llevan dos meses de competición.

Con el Proinbeni Units pel Bàsquet y Bueno arenas Albacete Basket vuelve al espectáculo del baloncesto a Gandia, por lo que la afición gandiense tiene una cita ineludible para asistir y animar a su equipo. En juego está el líderazgo.