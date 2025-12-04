Vuelve el espectáculo del baloncesto al Pabellón Municipal de Gandia
Se enfrentan el primer y el segundo clasificado de la Liga en Segunda FEB
La Liga en Segunda FEB se reanuda tras el descanso del pasado fin de semana por la venta de selecciones nacionales y lo hace con un partidazo en el Pabellón Municipal de Gandia entre el primer y segundo clasificados, Proinbeni Units pel Bàsquet y Bueno arenas Albacete Basket. A las 19 horas de este sábado, 6 de diciembre, es la cita.
El choque promete, con ambos conjuntos empatados con seis victorias y dos derrotas, si bien los de la Safor marchan en primera posición por mejor coeficiente de puntos a favor y en contra.
Gandia y Albacete se vuelven a ver las caras después de su encuentro del pasado mes de septiembre en la Copa de España. En aquel choque venció el equipo gandiense de Alejandro Mesa por 74-80 en la cancha del cuadro manchego.
La referencia está ahí, aunque no sea demasiado válida, ya que por entonces estaba a punto de arrancar el campeonato liguero y ahora ya se llevan dos meses de competición.
Con el Proinbeni Units pel Bàsquet y Bueno arenas Albacete Basket vuelve al espectáculo del baloncesto a Gandia, por lo que la afición gandiense tiene una cita ineludible para asistir y animar a su equipo. En juego está el líderazgo.
