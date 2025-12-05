Agenda de Cultura y Ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana

En el Teatre del Raval de Gandia se presenta un espectáculo teatral de marionetas, "Babau", de Periferia Teatre. Con Babau se aborda el tema de la difícil situación a la cual se enfrentan los hijos cuando tienen que compartir el afecto y la atención de sus padres con un nuevo miembro en la familia. La cita es para público familiar y está programada a las 18 horas de este sábado, 6 de diciembre.

Por otro lado y también en Gandia se convoca el Fòrum Jove, que se celebrará este sábado 6 de diciembre a las 17:30 en el Teatre Serrano. El evento contará con la presencia de la reconocida cantante Sara Socas, quien actuará como maestra de ceremonias y ofrecerá varias actuaciones durante el foro. También destaca la participación del grupo local, Fardatxo, formado por Jordi Muñoz y Valentí Martí, finalistas de la primera edición de La Veu Jove. La entrada al Fòrum Jove es gratuita y que se respetará el orden de aforo.

La presentación del Fòrum Jove de Gandia / Àlex Oltra

Gandia acoge el primer concurso de monólogos inclusivos "Risas Diversas". Tendrá lugar en la Sala B del Teatro Serrano este domingo, 7 de diciembre, a partir de las 19:00 horas. Contará con seis participantes de diferentes puntos del Estado, con una propuesta que impulsa la diversidad y la visibilidad LGTBIQ+ a través del humor. Las entradas, con un coste simbólico de 3 euros para controlar el aforo, podrán adquirirse una hora antes del espectáculo en el mismo teatro. Una iniciativa organizada por Independence Gay Asociación con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia.

En el municipio de Alfauir se da la bienvenida a la Navidad con varias actividades. Este sábado, 6 de diciembre, se abre la Fira de Nadal en la calle Madrid, que incluye teatro de calle para público familiar, música en directo y un espectáculo de fuego y luces. El domingo 7 se encenderá la iluminación del árbol de Navidad, pero también hay merienda y un taller, todo ello en horario de tarde. El lunes 8 se reserva para una gala de magos, cuya recaudación se destinará íntegramente a los damnificados de la dana. Los tiques se pueden adquirir en el ayuntamiento o en la Cooperativa.

Alfauir organiza un espectáculo de magia de carácter solidario para los damnificados de la dana / Ajuntament d'Alfauir

A Bellreguard llega una Navidad llena de luz, sorpresas, música y momentos especiales. Se celebra con talleres, espectáculos, conciertos, actividades y mucha fiesta para gente de todas las edades. Este viernes, día 5, se celebra la Gala de l'Esport en la Casa de la Cultura a las 19 horas. Este sábado, día 6, hay actuación musical en directo en el pub Ventall a las 18 horas y el lunes hay programado un taller de figuras de escayola, a partir de las 11.30 horas en el Llar dels Jubilats.

En Beniarjó celebran una jornada turística este domingo, 7 de diciembre. La programación se centra en una ruta senderista a las 9 horas desde la plaza Ausiàs March y, tras el esfuerzo, hay una degustación de cocas y dulces típicos para recuperar fuerzas. Esta jornada está llena de natura, tradición y buen ambiente.

La Associació Musical Daimusense de Daimús invita a los vecinos y vecinas al concierto de su banda más joven. Una oportunidad perfecta para disfrutar de la música en directo en en Auditori Municipal. Es este domingo, 7 de diciembre, a las 12.30 horas con entrada libre.

La banda de música de Daimús / Associació Musical Daimusense

En el Real de Gandia anuncian el encendido del árbol y las luces de Navidad para este viernes, día 5, a las 18 horas en la plaza Beato Carmelo. A continuación, audición de villancicos a cargo del alumnado de la Escola de Música Mestre Gea y "xocolatà".

En Benirredrà también optan por la "encesa de l'arbre de Nadal", este viernes, 5 de diciembre a les 19:30 horas en la plaza de l'Ajuntament. Se dará la bienvenida a la Navidad con una "xocolatada" e igualmente con villancicos con las voces de la Coral de Benirredrà.

La Font d'en Carròs monta el "Mercat de Nadal" este domingo, 7 de diciembre, en la plaza de l'Ajuntament. Habrá tenderetes con productos locales y artesanos. Se incluye en la programación un taller infantil sobre maquillaje navideño. El mercado estará abierto de 11 a 14 y de 16 a 19 horas

Oliva inicia este viernes la programación de Navidad a las 17.30 horas con el encendido de las luces de Navidad, desde el parque de l'Estació hasta el Ayuntamiento, a las 18.00 horas. Habrá un espectáculo de circo ambulante que animará a los niños durante el recorrido, además de merienda en la plaza del Ayuntamiento para los más pequeños de la casa.

Teatro para reflexionar en Tavernes de la Valldigna con la obra "Boira" / Maquinant Teatre

En Tavernes de la Valldigna, este lunes 8 de diciembre, a las 18:30 horas, la Casa de la Cultura abre sus puertas con motivo de "Boira", un espectáculo finalista de los Premios Max, producida por la Diputació de València-Escalante, creada por Maquinant Teatre. Se trata de una experiencia inmersiva donde se mezclan ilustración, danza y música en directo para contar la historia de Luz, una niña que inicia un viaje emocional para entender la tristeza y reencontrarse consigo misma. Una obra que pone el foco en la salud mental infantil, en la necesidad de aprender a identificar qué sentimos y en cómo la empatía crece cuando nos escuchamos. Una dramaturgia poética y sensible que invita a sentir, reflexionar y compartir.