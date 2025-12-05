Avanza el proceso de creación del Consorci de la Marjal de la Safor

El proceso para crear el futuro Consorci de la Marjal de la Safor sigue avanzando con firmeza. Esta misma semana, el director general de Medi Natural, Dani Muñoz, asistió en representación del Ayuntamiento de Gandia a la segunda reunión previa celebrada en la sede de la consejería responsable de medio ambiente -actualmente Vicepresidencia Tercera y Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación- para continuar trabajando en la definición de este órgano.

El consorcio aglutinará a los ayuntamientos con territorio dentro del Marjal de la Safor, incluido el Marjal de Gandia, con el objetivo de mejorar la coordinación en la gestión del agua, reforzar la protección ambiental e impulsar acciones de conservación y promoción de la biodiversidad en este espacio natural de alto valor ecológico, integrado en la Red Natura 200.

«A pesar de tratarse todavía de reuniones preparatorias, las conversaciones han permitido avances significativos en la definición del proyecto. En esta segunda sesión se han abordado aspectos clave como los estatutos del futuro consorcio, sus competencias y el modelo de gobernanza que deberá adoptar para garantizar una gestión eficiente y compartida del marjal», ha explicado Muñoz.

La puesta en marcha del consorcio está prevista en la normativa de gestión del Marjal de la Safor, recogida en el Decreto 160/2020, que establece este instrumento como una de las medidas estratégicas para mejorar el estado ecológico y la protección de este humedal.

El impulso de este organismo llega en un momento especialmente relevante, ya que el Marjal de la Safor ha sufrido en los últimos años los efectos de lluvias torrenciales e inundaciones que han afectado a zonas agrícolas e infraestructuras locales. En este contexto, la creación de un ente de gestión conjunto permitirá establecer protocolos de coordinación entre municipios y con la Diputació de València y la Generalitat, así como planificar actuaciones que refuercen la resiliencia hídrica del territorio.

Además, este marco de cooperación facilitará "la compatibilidad entre la actividad agrícola tradicional, la preservación del espacio natural y la regulación de usos que afectan directamente al marjal, reforzando así un modelo de gestión integrado, sostenible y orientado al futuro", ha concluido el director general de Medi Natural.