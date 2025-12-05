Beniarjó invita este domingo a los turistas a descubrir sus tradiciones y su paisaje

El Ayuntamiento de Beniarjó ha organizado la jornada “Beniarjó, escenario vivo de cultura, paisaje y memoria”, que tendrá lugar este domingo, 7 de diciembre. Se trata de una iniciativa turística concebida para dar a conocer el rico patrimonio natural, histórico, cultural y gastronómico del municipio.

La actividad forma parte de la apuesta del consistorio para impulsar el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2024-2026, basado en la reivindicación del patrimonio histórico, literario y cultural, así como en la promoción de un turismo de proximidad y de calidad que esté arraigado a la identidad local.

La jornada se iniciará a las 9.00 horas con una caminata senderista que combina tres rutas emblemáticas, “Entre Naranjos”, “Entre Ríos” y “Ausiàs March”, pensadas para todos los públicos y orientadas a interpretar el paisaje agrícola y los valores medioambientales del término.

Por otro lado, a partir de las 10.30 horas y durante toda la mañana, en la Plaza Ausiàs March se habilitarán espacios interactivos y actividades familiares e intergeneracionales que permitirán profundizar en la historia, las fiestas y las tradiciones que forman parte de la identidad y la historia de Beniarjó, como el Ball de la Bandera, las Caixes Sant Marc o las fiestas de septiembre.

Así mismo, durante la mañana y la tarde se harán visitas guiadas en grupos reducidos a puntos clave del patrimonio de Beniarjó, como el Castell-Palau dels March, el aljibe o la Cisterna. La jornada incluirá también una muestra gastronómica con productos típicos y elaboraciones locales, con el objetivo de hacer valer la importancia de la cocina tradicional como elemento esencial de la experiencia turística. Todas las actividades son gratuitas.

A lo largo de toda la jornada se llevará a cabo una recogida de material fotográfico y audiovisual para elaborar un reportaje digital y una revista promocional. Estos materiales se distribuirán tanto entre la ciudadanía como en los municipios de las comarcas vecinas para ampliar el impacto y la proyección turística de Beniarjó.

Con esta iniciativa, que cuenta con una subvención de la Diputación de València dentro del programa “Impulsamos Turismo”, Beniarjó reafirma su voluntad de consolidarse como un destino cultural, sostenible y próximo, que combina patrimonio, naturaleza y memoria viva.