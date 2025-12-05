Camela actuará en Villalonga dentro de su gira "30+1"

Camela actuará el próximo 10 de abril en Villalonga, en el párking de Dulcesol. El concierto empezará a las 22 horas, con apertura del recinto desde las 21 h.

Tras un verano difícil en el que tuvieron que suspender numerosos bolos programados por motivos de salud de Dioni, entre ellos el de la Fira i Festes de Gandia, Camela sigue con su gira "30+1”, en el que el dúo celebra 31 años sobre los escenarios.

Con conciertos que convocan a seguidores de todas las generaciones, Camela es un fenómeno sin precedentes en el pop español. Sobre los escenarios de toda España, Ángeles y Dioni han hecho famosos temas como ‘Sueños inalcanzables’, ‘Lágrimas de amor’, ‘Nunca debí enamorarme’ o ‘Has cambiado mi vida’.

A su éxito popular y su consagración profesional hay que sumar reconocimientos como la Gran Cruz del Dos de Mayo y la Medalla de Oro del Mérito en las Bellas Artes.

Las entradas ya están a la venta en la "web" Ticketvip. El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villalonga y la promotora del festival Mediterránea.