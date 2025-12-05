Cartell de luxe al Trinquet de Xeraco amb premi de 200 euros per dilluns festiu 8 de desembre
Bellreguard també té confirmades les partides del cap de setmana
El Trinquet Municipal de Xeraco anuncia este dilluns, festa del 8 de desembre, (la Puríssima), una partida de raspall professional amb l'atractiu reclam de "Top 200" donat que els guanyadors tindran un premi extraordinari en metàl·lic de 200 euros patrocinat per Exportaciones Ciscar de Piles. El cartell és certament cridaner. Per un costat i de roig juguen Montaner i Tonet IV i, per una altra, un trio format per Salelles II, Seve i Alejandro.
Això serà a les 18.30 hores, però la vesprada arrancarà a les cinc amb un encontre de joves promeses: Ramón i Valls contra Bonillo i Ferrando.
A Bellreguard, l'empresa El Zurdo ha confirmat els cartells del cap de setmana. Dissabte, 6 de desembre, a les 17 hores, Ramón i Verdú juguen contra Miquel i Ibiza. A continuació, Ian i Marc davant Diari i Momparler. Per diumenge, 7 de desembre, Joan i Bataller contra Gerard i Ferrer V i Boronat i Sales vs Terrades II i Terrades.
