El color rojizo del tartán empieza a verse en la pista de atletismo de Gandia

El color rojizo del tartán o material sintético aparece ya, por fin, en la pista de atletismo de Gandia. La instalación está inmersa en pleno proceso de reforma y estará a punto durante los últimos días de este año o los primeros de 2026.

La intervención global en la pista se enmarca dentro del "Pla Resol" de mejora de infraestructuras deportivas y se ejecuta bajo el paraguas de la estrategia "Endavant Gandia". En total, la renovación del recinto está licitada por un importe de 1,6 millones de euros.

Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, el proyecto se divide en dos grandes fases: La primera incluye la reforma del entorno de la pista: vestuarios, graderíos, zona de tecnificación, gimnasio, torres de luz LED, mejora del sistema de drenaje y modernización del almacén de material. Tiene un presupuesto de 699.000 euros, de los cuales 338.000 son financiados por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a través de los fondos Next Generation, mientras que el resto lo asume el consistorio.

La segunda son los trabajos más importantes y esperados, valorados en 960.000 euros, porque suponen la sustitución del tartán, una actuación que clubes y deportistas llevan años pidiendo para poder practicar el deporte en las mejores condiciones y evitar lesiones.