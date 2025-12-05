Los empresarios de la Safor reconocen que la vivienda "es un reto" y piden "más suelo y seguridad jurídica"

El Aula Magna del Campus de Gandia de la UPV acogió este jueves la XXVI Trobada Empresarial-Premis FAES, que organiza la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor. Se da la circunstancia de que ha habido dos galas FAES este año; en febrero se celebró en Oliva la correspondiente a 2024, prevista para noviembre pero aplazada luego por el impacto de la dana.

Esta vez, con energías renovadas, el mundo empresarial, político y la sociedad civil de la Safor se dio cita en una noche de la economía que tuvo como principal aliciente el reconocimiento a diferentes empresas en seis grandes categorías. La gala, presentada por la periodista Marina Vallés, estuvo amenizada por dos licenciados en el Campus, Samuel Rausell y Fabián Muñoz, de la agencia de publicidad Estudio Palmer.

En el turno de discursos intervinieron el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto; uno de los dos vicepresidentes de FAES, Camilo Peiró, debido a que el presidente, Juan Pablo Tur, no pudo acudir por motivos de salud; y el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Javier Carrasco, como representante de la Generalitat. Entre los invitados también estuvo el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata.

El vicepresidente Camilo Peiró presentó a FAES como una federación “que genera consensos, propone soluciones y defiende con rigor los intereses del tejido empresarial”, pero al mismo tiempo reclamó “marcos normativos realistas que no penalicen a las pymes”.

Peiró reconoció que el problema de la vivienda “es uno de los grandes retos económicos y sociales de la Safor”. Recordó que FAES participa en la Mesa de Vivienda del Ayuntamiento de Gandia, “pero debemos ser claros, no hay suficiente vivienda disponible, los trámites urbanísticos son demasiado lentos y la inseguridad jurídica agravada por la ocupación ilegal perjudica a propietarios, arrendadores e inquilinos”, aseveró.

“Nuestros promotores, constructores e inmobiliarios -continuó- necesitan certezas, agilidad administrativa, y administraciones valientes que fomenten la construcción de vivienda pública y privada”.

En el capítulo de infraestructuras, el representante de FAES pidió un año más la conexión entre Gandia y Dénia con un tranvía “pero sin renunciar a una solución ferroviaria a largo plazo”, y celebró “el compromiso de la Generalitat de presentar una hoja de ruta para la CV-60 y su enlace con la AP-7, porque no puede esperar más”, matizando que FAES “participa en la comisión de seguimiento de este proyecto junto con los municipios implicados”.

Agradeció la colaboración con la Mancomunitat de Municipis de la Safor “para abordar los bloqueos energéticos que sufren varios polígonos industriales y reclamó agilizar los trámites”, porque “sin energía no hay industria, y sin industria no hay futuro en la Safor”.

Valoró que estén en marcha las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) en los polígonos Alcodar y Benieto de Gandia, que la convertirán “en la primera ciudad de la Comunitat Valenciana con dos EGM, cosa que permitirá acceder a más ayudas y ser más eficientes”.

Sobre el sector turístico y comercial dijo que “está en plena transformación por los efectos de la dana y el impacto desigual de la nueva tasa de residuos”, y defendió una apertura de festivos “con equilibrio para no dañar al pequeño comercio”.

Para concluir, Peiró expresó que en la Safor “hay talento, espíritu innovador y una sociedad que quiere avanzar, pero necesitamos infraestructuras, agilidad, vivienda, seguridad jurídica y apoyo institucional, porque nuestro compromiso no es solo con las empresas sino con el desarrollo integral de toda la comarca”.

Por su parte, el alcalde José Manuel Prieto comentó que Gandia “es una ciudad atractiva para invertir y la esencia de esa evolución positiva es la confianza, la estabilidad y la credibilidad institucional, así como la colaboración público-privada”. Apuntó que “somos una de las comarcas con mayor peso económico de toda la Comunitat Valenciana y ahora más que nunca la clave es no perder competitividad”.

Resaltó algunas políticas que se llevan a cabo desde el ayuntamiento para ayudar a los emprendedores, como la Oficina del Inversor o el Punto de Atención al Emprendimiento, y aseguró que las líneas de trabajo del Gobierno local seguirán siendo “menos trabas, más agilidad administrativa y más apoyo para quien quiere invertir, crear puestos de trabajo y apostar por Gandia, entendiendo que hay que crear riqueza si queremos contribuir después a repartirla”.

El alcalde añadió que entre los objetivos está “crear empleo para nuestros jóvenes y aprovechar el potencial de las universidades”. También se refirió a proyectos como el Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias del Mar, del Ministerio, el pabellón Gandia Arena, o el desarrollo urbanístico del polígono Sanxo Llop, “cuyas obras están ejecutadas en más de un 50%”.

Además, recordó que ya propuso “un gran Pacto por las Infraestructuras para mejorar las conexiones estratégicas como el enlace con el corredor mediterráneo, el enlace de la CV-60 con la AP-7 o la conexión ferroviaria entre la Safor y la Marina, y queremos hacer cumplir el protocolo firmado para el desdoblamiento de la vía del tren”. Por último, agradeció a la junta directiva de FAES “por hacer posible el diálogo social, los acuerdos y la unidad”.

Cerró el acto el secretario autonómico, Felipe Javier Carrasco, quien abogó por “dignificar la labor del empresario y la empresaria” y alabó el asociacionismo y su papel como interlocutores con las administraciones para priorizar las inversiones más necesarias. “FAES es dura pero os defiende muy bien”, les dijo a los empresarios.

Comentó que en los últimos años “la Generalitat ha destinado más de 40 millones de euros al tejido empresarial de la Safor como las ayudas del Ivace para los polígonos, que seguirán en 2026”. Reveló que los empresarios de la Safor “triplican la inversión en referencia a sus activos respecto de la media de la Comunitat Valenciana y ofrecen un 39% de cobertura de empleo a gente de la zona”.

Aseguró que la Generalitat trabaja en la simplificación de la burocracia y expresó el “compromiso absoluto” del Consell con el proyecto de la CV-60 y el corredor mediterráneo.

Premios

En cuanto a los galardones, el Premio a la Empresa Socialmente Comprometida fue para Sklum, con sede en Villalonga y dedicada a la venta por internet de muebles y productos de decoración. Lo entregó Enrique Albuixech, gerente de Benigar, y lo recogieron Beatriz Andrade y Thais Buitrago.

El Premio a la Innovación fue para Klimia Manteniment Systems, con sede en Palma de Gandia, dedicada a la instalación y mantenimiento de sistemas de climatización. Lo entregó el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y lo recogió su CEO, Carlos Ramírez.

En Internacionalización Empresarial se reconoció al grupo Vicky Foods, no sólo por su carácter exportador sino por su presencia con plantas propias en el extranjero, como la que tiene en Argelia en 2010 y la que recientemente ha inaugurado en Francia. Lo entregó la concejala de Comercio de Oliva, Teresa Tur, y lo recogió el consejero delegado, Rafa Juan.

El reconocimiento a la Empresa Emprendedora fue para Genkii Ibérica, ubicada en Gandia, en la avenida de Vilallonga, y dedicada a las energías renovables. Lo entregó José Manuel Llopis, director de zona de Caixa Popular, y lo recogió su gerente, Jorge Pérez.

El premio a la Trayectoria Empresarial fue para el Hotel Tres Anclas, en la playa de Gandia, que abrió la familia Cremades en 1975. Lo entregó Pepe Monfort, de ESIC Business & Marketing School, y lo recogió su director, Luis Rodríguez, de la tercera generación de la saga.

El premio que otorga el Campus de Gandia de la UPV fue para Damarc Agrobiotic, empresa de “pre-packing” y termosellado, por hacer posible las prácticas profesionales e incluso la contratación de numerosos titulados universitarios. Lo entregó el director del Campus, Vicenç Almenar y lo recogieron los administradores de la empresa, David Femenía y Lorena Mifsud. El evento finalizó con un vino de honor para todos los asistentes.