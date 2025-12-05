Fútbol en el Municipal por segunda semana consecutiva: UE Tavernes vs SC Requena

La UE Tavernes y la SC Requena sí que se han enfrentado en alguna ocasión en partido oficial, pero de eso ya hace muchos años. Este sábado a las 17 horas se reencuentran en el Municipal, que por segunda jornada seguida acoge un partido de la Lliga Autonòmica del conjunto vallero.

Los visitantes llegan situados cerca de los puestos de descenso, aunque parece haber entrado en una dinámica más positiva lo que le hace más peligroso. Cuenta con 11 puntos tras un balance de dos victorias, cinco empates y cinco derrotas.

El equipo vallero, después de su partido de La Nostra Copa en Benifairó, no quiere confianzas. Saldrá a por el partido desde el primer minuto con la máxima intensidad. Seguro que el partido del miércoles le habrá servido de lección porque no hay enemigo pequeño y la concentración es básica.

El Tavernes, según su entrenador "Tomaca" tendrá dos bajas importantes: Corbalán y Joan, delantero de mucho peso dentro del equipo.

Un partido que puede darle a la UE Tavernes, en caso de victoria, una ventaja importante en la zona de promoción de ascenso a la espera de su partido en el Puerto Sagunto frente al líder CD Acero.