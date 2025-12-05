Gandia impulsa una ambientación navideña colaborativa con 450 árboles y moquetas en el Centre Històric

El Ayuntamiento de Gandia, a través de la concejalía de Economía, Empresa e Innovación, Comercio, Mercados y Consumo, ha puesto en marcha una campaña de ambientación navideña para reforzar la actividad comercial en el Centre Històric durante las próximas fiestas.

La actuación se enmarca en la campaña "Gandia, el teu Nadal" e incluye la instalación de 450 árboles de Navidad elaborados con cartón reciclado y la colocación de moquetas rojas en las entradas de los establecimientos situados en las calles con mayor densidad comercial.

La iniciativa cuenta con una amplia participación de la comunidad educativa y social. Las asociaciones Auna Inclusión, Fundación Espurna y Cáritas han colaborado en la colocación de los árboles, las moquetas y diferentes elementos decorativos.

Gandia coloca 450 árboles y moquetas para ambientar el Centre Històric en Navidad. / Salva Talens / Àlex Oltra

Asimismo, alumnado de los centros educativos Joan XXIII, Les Foies, Montdúver, CEE Enric Valor, Borja Jesuitas, Carmelitas y Joan Martorell han elaborado los adornos navideños que se colocan los días 4 y 5 de diciembre en los árboles distribuidos entre los comercios participantes.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por la regidora delegada de Comercio, Elena Moncho, ha acompañado esta mañana a los escolares en su visita a los establecimientos.

Con esta campaña, el Ayuntamiento busca crear un entorno más atractivo, cálido y acogedor para vecinos, vecinas y visitantes, y contribuir a la dinamización del comercio local en unas fechas clave.

Tanto el alcalde como la regidora han agradecido "la implicación y el entusiasmo" de todas las personas y entidades participantes, destacando que "la colaboración entre la comunidad educativa, las asociaciones y el sector comercial hace posible que el Centro Histórico de Gandia luzca un ambiente navideño especial y compartido".