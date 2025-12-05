La Generalitat da a Xeraco la playa en litigio y aboca a Gandia a la vía judicial

Una resolución de la Presidencia de la Generalitat ha dado la razón al Ayuntamiento de Xeraco en el conflicto territorial que mantiene desde hace unos años con el de Gandia por un tramo de playa que alcanza una superficie cercana a los 150.00 metros cuadrados.

Se trata de un espacio situado junto a la desembocadura del río Vaca, cuyo cauce varía en su tramo final a consecuencia de las crecidas que se producen cuando llueve con intensidad o por los temporales marinos. En no pocas ocasiones Xeraco se ha visto obligada a usar maquinaria pesada para desbloquear el cauce obstaculizado y permitir que el agua discurra hasta el mar.

A finales de 2018 el Ayuntamiento de Xeraco, que entonces estaba gobernado por un pacto entre PSPV y Compromís, "descubrió" que un tramo de playa al sur del cauce que siempre se había atribuido a Gandia era "suya" y, en un gesto cargado de simbolismo, técnicos y políticos acudieron al lugar para situar mojones de separación con Gandia. En los carteles se indicaba de forma clarísima: "Terme municipal de Xeraco".

Aquello abrió inmediatamente un conflicto que ha pasado por diversas etapas, entre ellas las primeras resoluciones judiciales que aún no son firmes. A consecuencia de los expedientes abiertos, el departamento de Presidencia de la Generalitat firmó en junio de este año un documento que otorgaba a Xeraco ese tramo de playa, un acto administrativo contra el que presentó recurso el Ayuntamiento de Gandia. Ahora, el mismo organismo de la Generalitat ha rechazado los argumentos gandienses y concluye definitivamente que la playa es xeraquera. Inmediatamente, la decisión ha sido aplaudida por el alcalde de esta localidad, Avelino Mascarell, mientras que ha generado la reacción en contra en el Ayuntamiento de Gandia.

El conflicto, sin embargo, está lejos de haber acabado. Ahora se cierra la vía administrativa en la Generalitat, pero se abre la judicial, y Gandia ha anunciado la inmediata presentación de un contencioso que, probablemente, y vistas las posiciones que adoptan los dos consistorios, no parará hasta que llegue al Tribunal Supremo.

Según la resolución que momentáneamente da a Xeraco ese tramo de playa, la Generalitat acepta como válida a todos los efectos el acta de partición de términos que se firmó con Gandia 1904 y concluye, para rechazar las alegaciones de Gandia, que los planos y mapas de los años 1902 y 1954, así como las fotografías aéreas realizadas entre 1956 y 1957 hasta la actualidad "demuestran de manera incontrovertible que el trazado del río Vaca se ha mantenido estable durante más de un siglo", y que ese cauce no ha variado respecto al que sirvió para el acta de partición de 1904.

Un espacio donde se puede hacer poco o nada

La zona en conflicto es, en realidad, un espacio natural en el que poco o nada se puede hacer más que permitir que los bañistas en verano y los paseantes el resto del año disfruten del paisaje marino y del marjal situado hacia poniente. La playa, que es natural, es zona de dominio público marítimo terrestre y allí ni puede construirse ni se autoriza la instalación de chiringuitos u otros aprovechamientos en verano.

Descartado el interés económico, y mucho menos la posibilidad de urbanizar, desde que se abrió el conflicto se ha visto una cierta sensación de orgullo por parte de los responsables de ambos ayuntamientos para defender "su territorio". En ambos consistorios no hay duda. Todos los partidos políticos de Gandia defienden que esa es una playa gandiense, y todos los partidos de Xeraco consideran exactamente lo mismo. Así que, mientras haya espacio para reclamar en vía administrativa o judicial, nadie duda de que seguirá hablándose de este conflicto.

Reacciones en ambos ayuntamientos

Ante esta resolución de la Presidencia de la Generalitat, el Ayuntamiento de Xeraco ha señalado su satisfacción porque la Administración autonómica "confirma íntegramente la resolución y ratifica que la delimitación aprobada atribuye el término discutido al municipio de Xeraco". Además, añade que si el Ayuntamiento de Gandia quiere continuar con el procedimiento, "tendrá que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa".

Por su parte, el concejal de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Gandia, Adrià Vila, ha anunciado que “hoy mismo se ha autorizado los servicios jurídicos para interponer el contencioso-administrativo contra esta resolución", y añade que en el consistorio "continuamos convencidos que esta franja de playa pertenece al término municipal de Gandia y la defenderemos donde haga falta y contra quién haga falta".