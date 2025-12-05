Joano: "Recuperar la ilusión es uno de los objetivos; el fútbol que se respira en Oliva es una locura"

Joano Fuster Romero tiene 41 años, es de Beniopa y vive en Gandia. Ha sido futbolista en la UD Beniopa, Real de Gandia CG, Levante UD (juvenil de Nacional y de División de Honor) UD Oliva (3ª División), CF Gandia, UE Tavernes, UD Altea y UE Gandia, pero dejó de jugar a los 27 años tras su tercera operación de menisco.

Empezó a ejercer de entrenador a los 16 años en las categorías inferiores del Real de Gandia, luego el CF Gandia y la UE Gandia, todo ello en fútbol 7. En F11 entrenó a cadetes y juveniles y el 2019 en el primer equipo de la UE Gandia. Su etapa más reciente es en la UD Beniopa durante tres temporadas con un ascenso incluido. El año pasado se sentó en el banquillo del Daimús CF, quedando 5º clasificado en Segunda FFCV.

En la presente campaña ha tomado las riendas de la UD Oliva, también en Segunda FFCV. Con el conjunto olivense es líder invicto y en solitario de la Liga tras 11 jornadas y ha superado cuatro eliminatorias de La Nostra Copa, apeando de la competición al CF Gandia y esta misma semana al CF UD Calpe, ambos rivales de categoría superior, entre otros.

Joano recuerda que de jugador disfrutó mucho "el primer año que jugué en la UD Oliva y en el Juvenil de División de Honor del Levante UD, pero de otro modo. Ahora, como entrenador, lo vivo de otra manera, quizá lo saboreo menos porque enseguida tengo el pensamiento en el siguiente partido. Lo que está claro que ganar para mí ya es disfrutar".

Joano, en acción, durante un partido / UD Oliva

De la trayectoria inmaculada de la UD Oliva en este curso 2025-2026, Joano tiene claro que "la clave es el vestuario y el compromiso de la plantilla. Hasta el momento nuestra temporada es insuperable y queremos acabar el año invictos para intentar distanciarnos más de nuestros perseguidores para cuando venga, (espero que no), una mala racha".

El técnico saforense destaca que "recuperar la ilusión en la UD Oliva era uno de los objetivos cuando firmé el pasado verano. Si el equipo ilusiona, la gente viene al campo a animar y da igual que haga frío o que llueva. Prueba de ello es que hemos jugado dos miércoles en pleno otoño con de un millar de espectadores en las gradas".

El grupo sexto de Segunda FFCV es una categoría, según Joano, "es muy exigente porque se juega prácticamente un derbi comarcal cada fin de semana y eso te hace estar siempre alerta. En mi opinión, el CF Cullera, el Villalonga CF, el Gorgos CF y la UE Benifairó son los principales rivales porque tienen plantillas muy completas".

Sobre La Nostra Copa, el técnico olivense no esconde que "nos despierta ilusión, al menos a mí y a la vista está que también al aficionado, así que, de momento, vamos a competir hasta donde podamos sea quien sea el rival. La Copa mola".

El entrenador ensalza a la afición de la UD Oliva: "se me acaban los adjetivos", afirma, argumentando que "está siendo increíble, pero es que el fútbol que se respira en Oliva es una locura. Los que nos llevan en volandas es nuestra Brigada Azul. Me rindo ante ellos".