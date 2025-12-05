Llega la 14ª carrera del Circuit Safor Valldigna Caixa Popular: la XVIII Volta a Peu l'Alqueria de la Comtessa

El Ayuntamiento de l'Alqueria de la Comtessa organiza la XVIII Volta a Peu, decimocuarta prueba puntuable del VII Circuit de Carreres Populars Caixa Popular Safor Valldigna.

La cita es este domingo 7 de diciembre de 2025 a las 9.30 horas sobre un recorrido en un circuito semiurbano, con una distancia de 7.000 metros. La línea de salida y llegada estará ubicada en la calle Joan Carles I, cerca de la plaza Major. Habrá servicio de vestuarios y duchas en el campo de fútbol, además de guardarropa.

La inscripción se podrá realizar con tarjeta de crédito en la web: www.crono4sports.es hasta este viernes 5 de diciembre a las 18:00 horas. El día de la prueba tendrán un coste de 10 euros y el corredor tendrá derecho a la bolsa del corredor, pero no a trofeo.

Habrá trofeo para los tres primeros clasificados de las categorías Junior, Senior, Veterano A, B, C, D, E, F y G tanto masculino como femenino. También tendrán trofeo los primeros clasificados masculino y femenino de la población. Los trofeos se entregarán 1 hora y 15 minutos después de la salida de la carrera absoluta, es decir, a las 10:45 horas, aproximadamente.