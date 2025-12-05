Llegan las licencias de obra en Marenys de Gandia tras veinte años de trámites

Los cerca de 350 propietarios de parcelas construidas o edificables situadas en el sector Marenys de Rafalcaid de Gandia, entre la desembocadura del río Serpis y el término de Daimús, podrán disponer de licencias de obra mayor en aproximadamente seis meses. Ello incluye las autorizaciones para obra de nueva construcción, y evidentemente eso es noticia porque en ese lugar llevan veinte años esperando el fin del proyecto de urbanización.

En estos momentos lo que falta es que las empresas que instalan las redes soterradas de electricidad y telefonía concluyan la actuación. Una vez se disponga del informe definitivo, el departamento de Urbanismo dará por concluida la urbanización y, atendiendo a las condiciones del Plan General de Ordenación Urbana y del Plan de Reforma Interior (PRI) de Marenys de Rafalcaid, autorizar las solicitudes de obras mayores y las nuevas edificaciones. Es lo que muchos propietarios esperan para poder levantar allí sus viviendas o para ampliar y consolidar las existentes.

El último golpe en la larguísima tramitación seguida para urbanizar esta zona de la playa sur de Gandia se produjo hace ahora casi dos años, cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló el PRI por considerar que no disponía de la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica. A partir de ahí, volver a empezar, conscientes de que retrasaba más de un año la finalización de las obras.

Marenys de Rafalcaid, donde durante décadas se construyeron viviendas sin licencia de obras, fue incluido como zona urbanizable en el PGOU que Gandia aprobó en el año 1983. Entonces ya se alertó del riesgo de inundación de todo ese espacio que, efectivamente, sufre problemas de evacuación de aguas pluviales cuando se producen precipitaciones fuertes y prolongadas. Se pudo ver, una vez más, en los episodios sufridos entre septiembre y octubre pasados, cuando las redes de colectores no dieron abasto porque hay que impulsar el agua mediante bombas para sacarla de allí.

En los últimos años el ayuntamiento, además de las obras de urbanización, ha llevado a cabo mejoras en ese distrito, entre ellas el acondicionamiento de zonas verdes o los accesos, de manera que hay varios propietarios de suelo que todavía está libre de hormigón que esperan ansiosos para poder construir en ese lugar.

La última junto al mar

Marenys de Rafalcaid también es la última urbanización de Gandia que se acomete justo en el linde de la zona marítimo terrestre. En aplicación de las normas aprobadas por la Generalitat en la pasada legislatura, se ha desclasificado el suelo situado al sur, que ya linda con el término de Daimús, de manera que la urbanización anunciada allí hace muchos años ya ha quedado descartada.

Tampoco se construirá al norte, entre Gandia y Xeraco. Esa playa, la de l’Auir, quedará libre de hormigón, y el ayuntamiento espera que se ejecute un proyecto del Ministerio para la Transición Ecológica que convertirá la zona de las dunas en un parque público con franjas peatonales y para ciclistas, siempre preservando el espacio natural privilegiado que presenta.