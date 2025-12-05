Montaner, Salelles II, Vicent i Júlia, "Mestres" saforencs de raspall professional
Oliva acollirà una semifinal del campionat que acomiadarà de l'any
Montaner d'Almiserà, Salelles II d'Oliva, Vicent de Xeraco i Júlia, de Tavernes de la Valldigna, són els representants de la Safor als Trofeus Mestres Caixa Popular de raspall masculí i Vito Mestres de raspall femení. Els campionats que acomiadaran l'any han estat presentats a València.
L'accés a estes competicions premia la regularitat dels jugadors i jugadores durant tot l'any i se sustenta en el rànquing de la Federació de Pilota Valenciana. Este sistema es va posar en marxa per primera vegada en la temporada anterior i pondera els resultats en les competicions, les valoracions de jutges, valoracions tècniques en entrenaments, puntuació de companys i de trinqueters, així com l'assistència a actes i el rendiment en les partides del dia a dia.
El Trofeu Mestres Caixa Popular de raspall professional masculí serà l'últim a disputar-se. El 19 de desembre arrancaran les semifinals a les 18.30 hores en el trinquet del Genovés. Salelles i Tonet IV obriran foc contra Vicent i Lorja.
La segona semifinal serà el 23 de desembre en el trinquet d'Oliva a les 18.30 hores. Iván, qui arriba just per a jugar l'últim campionat de l'any després de la seua lesió, compartirà equip amb Murcianet. Davant tindran a dos campions recents de Copa, Montaner i Seve.
Els classificats acomiadaran l'any en la gran final del 28 de desembre en el trinquet de la Llosa de Ranes, a les 11.30 hores. Serà l'última modalitat que corone als seus campions i acomiade el calendari professional de 2025.
Per una altra banda, el trinquet del Genovés albergarà el 16 de desembre la doble semifinal del Trofeu Vito Mestres de raspall femení. Des de les 18.00 hores estaran en joc els bitllets per a arribar a la final del 21 de desembre en Pelayo (09:45h). El dia 20 de desembre es decidirà també el tercer i quart lloc a les 17.00 hores en el trinquet de la Llosa de Ranes.
La primera semifinal enfrontarà a Ana i Amparo contra Àngela, Natalia, i Isabel. La pilota continuarà rodant en busca de finalistes en l’enfrontament entre Victoria i Júlia contra Clara, Mar i Anabel.
