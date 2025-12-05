El PP de Gandia critica la "farsa" del Gobierno local con el transporte público

El portavoz del Grupo Municipal Popular de Gandia, Víctor Soler, junto al concejal David Ronda comparecieron en rueda de prensa para denunciar la “lamentable situación” del transporte público en la ciudad. Ronda señaló que este problema “no es algo nuevo, sino un asunto enquistado que arrastramos desde hace una década y que el gobierno socialista es incapaz de solucionar”.

Ronda recordó que fue en 2015 cuando finalizó el contrato del servicio de transporte público en la ciudad. "Desde entonces —lamentó—, la falta de un nuevo contrato vigente ha llevado al Gobierno local a mantener el servicio mediante prórrogas del contrato caducado, lo que supone una alegalidad y una irregularidad”.

Según Ronda, esta situación ha provocado “dejadez en el servicio, en las paradas y en la propia red de transporte”, algo que, “condena a los vecinos a disponer de un servicio deficiente pese a vivir en una ciudad de más de 80.000 habitantes”.

Por su parte, Víctor Soler enumeró diversos anuncios del Gobierno local en los últimos años (desde 2018) en las que estos aseguraban que “la licitación del transporte público estaba cercana”, algo que calificó como “una farsa y pura propaganda que no se cumple”.

Para Soler, “el Gobierno local se cree que los vecinos de Gandia somos tontos y que se puede jugar con algo tan serio y necesario como es el transporte público".

En respuesta a estas críticas la concejala de Movilidad, Lydia Morant, señaló que “el PP sabe perfectamente que estamos elaborando un pliego de condiciones para contar con un contrato que se adapte a las necesidades futuras de una ciudad como Gandia, y que recogerá todas las necesidades que ya hemos detectado”.