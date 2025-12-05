Proinbeni inicia ante el Albacete una nueva semana de tres partidos

Proinbeni y el resto de equipos de la Segunda FEB afrontan una nueva semana de tres compromisos, en este caso ligueros. El conjunto gandiense se mide en casa al Albacete y Llíria y debe visitar la cancha del Benicarló.

Por orden cronológico, el triple reto arranca este sábado, día 6 a las 19 horas, en el Pabellón Municipal de Gandia con el choque entre Proinbeni y Bueno Arenas Albacete Basket, es decir, el primer y el segundo clasificado del grupo Este de la categoría con el liderazgo en juego.

Este choque llega tras una semana de descanso en la Liga de Segunda FEB por los compromisos de las selecciones nacionales: "Las ventanas siempre vienen bien para desconectar mentalmente", apunta el entrenador gandiense, Alejandro Mesa.

Sobre el choque ante el Albacete hay una referencia relativamente reciente. Y es que ambos conjuntos se enfrentaron en la Copa de España a finales de septiembre con triunfo del gandiense (74-80) en la pista del club manchego. Para Mesa, "eso no nos vale porque el partido era en periodo de pretemporada. Ellos han incorporado a un pívot tirador desde entonces y están en dinámica positiva de resultados".

El Albacete, según el técnico, "juega a buen ritmo, se pasa bien el balón, los tiros de tres son su principal amenaza y cuentan con un base que domina la liga, Silvano Merlo, con un promedio de 8 asistencias por partido, además de que todos sus jugadores son experimentados. Son, en definitiva, un equipazo, muy equilibrado, quizá con una rotación corta, pero al estilo de su cuerpo técnico".

En cuanto a Proinbeni, Mesa destaca que "veo a los jugadores con muchas ganas de reanudar la competición y más aún ante nuestro público. Queremos seguir invictos en casa y a ver hasta donde podemos llegar". El pívot Santana está casi recuperado de su lesión, pero aún no está para reaparecer.

El siguiente partido de Liga de Proinbeni será en Benicarló el miércoles día 10 a las 20 horas y después llegará a Gandia el CEB Llíria el domingo 14 a las 18 horas.

El club fletará un autobús para los aficionados que quieran desplazarse a animar al equipo al partido de Benicarló de entre semana y lo puedan hacer a un precio muy asequible de 20€, desplazamiento más entrada.