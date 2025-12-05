La Safor abandona la despoblación y el interior también gana habitantes

Los municipios de la comarca de la Safor que tradicionalmente tienen más riesgo de sufrir despoblación abandonaron en 2024 esa tendencia. De ellos sólo Almiserà perdió habitantes, aunque no fue muy significativo, seis menos, al pasar de 286 en 2024 a 280 en 2025. Pero en el resto, en sintonía con toda la comarca, hubo una subida demográfica, según los datos del Censo Anual de Población a 1 de enero de 2025 que publicó el INE el pasado martes.

Por ejemplo, los pueblos de la Vall del Vernissa. Alfauir gana 26 y se sitúa en 514; Castellonet de la Conquesta, con una interesante zona de chalés adosados, tiene 10 vecinos más y ya son 158; Llocnou de Sant Jeroni, que incluso está planificando abrir una nueva calle, sube en ocho vecinos y llega a 592; y por supuesto Ròtova, que con su polígono industrial sigue atrayendo población, y suma 20 habitantes, quedándose en 1.290.

En la Valldigna Simat sube en cinco vecinos y ya son 3.336; el censo de Benifairó se incrementa en 23 y se queda en 1.593; y Barx gana 17 empadronados para llegar a 1.514 vecinos. Por contra, además de Alfauir, otros que no ganan son Piles (pierde 5 y se sitúa en 3.202) y Palmera, que se estanca en 1.030.

Otro titular que deja esta estadística es que Gandia es la gran protagonista de esa subida demográfica en la comarca. Así, de los 4.852 habitantes que gana la Safor, 2.900 son de la capital, Gandia, que a 1 de enero tenía 82.909 habitantes, frente a los 80.001 de 2014. La población de la Safor se situó en 188.281 residentes, frente a los 183.429 del año pasado.

Y no hay que olvidar otro fenómeno del que ya se hizo eco este periódico el miércoles, y es que Gandia fue una de las tres ciudades de España, junto con Torrevieja y Benidorm, donde más creció la población durante el año 2024.

Aunque el INE registra 82.909 habitantes a 1 de enero, a estas alturas basándose en el padrón la ciudad ya supera los 85.000 residentes. El clima, las oportunidades laborales y el dinamismo económico son algunas de las razones por las que Gandia atrae población, nacional y sobre todo extranjera.

Por otra parte, repasando los principales municipios de la Safor, cabe citar también los aumentos que han experimentado Oliva (26.820 habitantes, 550 más); Tavernes de la Valldigna (17.933 residentes, 269 más); Xeraco (6.134, 104 más) o Bellreguard, con 98 más y un total de 5.034 habitantes.

Según este mismo censo del INE la población de España se situó en 49.128.297 habitantes a 1 de enero de 2025, con un crecimiento de más de 500.000 personas en un año. El 14,1% de la población tenía nacionalidad extranjera y el 19,3% había nacido fuera de España.

La población de la Comunitat Valenciana se situó en 5.425.182 habitantes, subiendo en 105.897 personas, un 2%, por encima del aumento en España (1%).

...

Población a 1 de enero de 2025

Ador 1.778

Alfauir 514

Almiserà 280

Almoines 2.676

L’Alqueria 1.549

Barx 1.514

Bellreguard 5.034

Beniarjó 1.956

Benifairó 1.593

Beniflà 507

Benirredrà 1.579

Castellonet 158

Daimús 3.607

Font d’en Carròs 4.053

Gandia 82.909

Guardamar 622

Llocnou 592

Miramar 3.144

Oliva 26.820

Palma de Gandia 1.895

Palmera 1.030

Piles 3.202

Potries 1.142

Rafelcofer 1.418

Real de Gandia 2.723

Ròtova 1.290

Simat 3.336

Tavernes 17.933

Xeraco 6.134

Xeresa 2.413

Villalonga 4.880

TOTAL 188.281