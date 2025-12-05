La Safor abandona la despoblación y el interior también gana habitantes
El aumento demográfico en el último año se da en todos los pueblos excepto en Almiserà, Palmera y Piles
Gandia protagoniza la subida: de los 4.852 residentes más, casi tres mil son de la capital comarcal
Josep Camacho
Los municipios de la comarca de la Safor que tradicionalmente tienen más riesgo de sufrir despoblación abandonaron en 2024 esa tendencia. De ellos sólo Almiserà perdió habitantes, aunque no fue muy significativo, seis menos, al pasar de 286 en 2024 a 280 en 2025. Pero en el resto, en sintonía con toda la comarca, hubo una subida demográfica, según los datos del Censo Anual de Población a 1 de enero de 2025 que publicó el INE el pasado martes.
Por ejemplo, los pueblos de la Vall del Vernissa. Alfauir gana 26 y se sitúa en 514; Castellonet de la Conquesta, con una interesante zona de chalés adosados, tiene 10 vecinos más y ya son 158; Llocnou de Sant Jeroni, que incluso está planificando abrir una nueva calle, sube en ocho vecinos y llega a 592; y por supuesto Ròtova, que con su polígono industrial sigue atrayendo población, y suma 20 habitantes, quedándose en 1.290.
En la Valldigna Simat sube en cinco vecinos y ya son 3.336; el censo de Benifairó se incrementa en 23 y se queda en 1.593; y Barx gana 17 empadronados para llegar a 1.514 vecinos. Por contra, además de Alfauir, otros que no ganan son Piles (pierde 5 y se sitúa en 3.202) y Palmera, que se estanca en 1.030.
Otro titular que deja esta estadística es que Gandia es la gran protagonista de esa subida demográfica en la comarca. Así, de los 4.852 habitantes que gana la Safor, 2.900 son de la capital, Gandia, que a 1 de enero tenía 82.909 habitantes, frente a los 80.001 de 2014. La población de la Safor se situó en 188.281 residentes, frente a los 183.429 del año pasado.
Y no hay que olvidar otro fenómeno del que ya se hizo eco este periódico el miércoles, y es que Gandia fue una de las tres ciudades de España, junto con Torrevieja y Benidorm, donde más creció la población durante el año 2024.
Aunque el INE registra 82.909 habitantes a 1 de enero, a estas alturas basándose en el padrón la ciudad ya supera los 85.000 residentes. El clima, las oportunidades laborales y el dinamismo económico son algunas de las razones por las que Gandia atrae población, nacional y sobre todo extranjera.
Por otra parte, repasando los principales municipios de la Safor, cabe citar también los aumentos que han experimentado Oliva (26.820 habitantes, 550 más); Tavernes de la Valldigna (17.933 residentes, 269 más); Xeraco (6.134, 104 más) o Bellreguard, con 98 más y un total de 5.034 habitantes.
Según este mismo censo del INE la población de España se situó en 49.128.297 habitantes a 1 de enero de 2025, con un crecimiento de más de 500.000 personas en un año. El 14,1% de la población tenía nacionalidad extranjera y el 19,3% había nacido fuera de España.
La población de la Comunitat Valenciana se situó en 5.425.182 habitantes, subiendo en 105.897 personas, un 2%, por encima del aumento en España (1%).
...
Población a 1 de enero de 2025
Ador 1.778
Alfauir 514
Almiserà 280
Almoines 2.676
L’Alqueria 1.549
Barx 1.514
Bellreguard 5.034
Beniarjó 1.956
Benifairó 1.593
Beniflà 507
Benirredrà 1.579
Castellonet 158
Daimús 3.607
Font d’en Carròs 4.053
Gandia 82.909
Guardamar 622
Llocnou 592
Miramar 3.144
Oliva 26.820
Palma de Gandia 1.895
Palmera 1.030
Piles 3.202
Potries 1.142
Rafelcofer 1.418
Real de Gandia 2.723
Ròtova 1.290
Simat 3.336
Tavernes 17.933
Xeraco 6.134
Xeresa 2.413
Villalonga 4.880
TOTAL 188.281
Suscríbete para seguir leyendo
- El rescate del niño perdido en la playa de Oliva fue 'in extremis': 'Está un minuto más en el agua y no lo cuenta
- Localizado y trasladado a La Fe el niño de 10 años que había desaparecido en Oliva
- Inversores de Lituania recuperan en Gandia un edificio parado 15 años
- Se hunde el puente en tierra de nadie entre la Safor y la Marina Alta
- La Generalitat inicia la redacción del proyecto para finalizar la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia
- Costas deniega los chiringuitos de 300 metros en la playa de Gandia
- Cien mil metros cuadrados para zona de festivales y eventos en la playa de Tavernes
- Oliva también tendrá su festival: llega el Duna Dorada