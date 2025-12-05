Sklum, premio FAES 2025 al Compromiso Social

Sklum fue una de las empresas galardonadas en el XXVI Trobada Empresarial de la Safor-Premis FAES, celebrada el jueves pasado en el Aula Magna del Campus de Gandia de la UPV, concretamente en la categoría de Compromiso Social. El premio lo entregó Enrique Albuixech, gerente de Benigar, y lo recogieron Beatriz Andrade y Thais Buitrago, de Sklum.

Fundada en 2017 en la Safor Sklum es una de las firmas de referencia del sector del mueble y la decoración en Europa. La marca inspira a más de tres millones de clientes en 12 países europeos.

Sklum ha consolidado un modelo empresarial basado en el impacto social, la inclusión, el desarrollo del talento, la apuesta por el empleo estable y de calidad y el bienestar de las personas, fortaleciendo su papel como motor de transformación en la comarca de la Safor.

Su modelo de negocio integra diseño, fabricación, distribución y venta, y gestiona un catálogo de más de 10.000 referencias que atrae cada mes más de 10 millones de visitas a su «web» de países como España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, los Países Bajos, Polonia, Reino Unido e Irlanda, entre otros.

Su apuesta por la Safor le ha llevado a crear un nuevo centro logístico en el Real de Gandia que aporta 90.000 metros cuadrados de suelo industrial a la compañía.

Con sede central en Villalonga, Sklum está formada por un equipo de más de 1.100 personas de más de 44 nacionalidades diferentes. El 91% de los empleados vive en la comarca de la Safor. El 98% de la plantilla cuenta con contrato indefinido.

La empresa cuenta con una política de gestión de talento basada en la inclusión, la diversidad y la conciliación, entre otros valores. Sklum ofrece a su equipo un plan formativo y de desarrollo profesional, y promueve programas de prácticas y becas a través de los cuales ha incorporado a más de 180 jóvenes.

Además, dispone de numerosos beneficios sociales, como seguro médico, «escoleta» infantil anual y de verano, cafetería, clases dirigidas de entrenamiento físico, jornada intensiva en la mayoría de posiciones y huerto corporativo.

Por otra parte, a través de colaboraciones con asociaciones como Auna Inclusió o Espurna, Sklum promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social.

Sklum mantiene un arraigado compromiso con causas sociales y colabora activamente con más de 20 entidades del tercer sector. En 2024 destinó más de 60.000 euros en mobiliario donado para la humanización de espacios y casas de acogida. Entre sus colaboraciones destacan Cáritas, Cruz Roja, la Fundación Ana Bella, el Centro de Acogida San Francisco de Asís y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Además, en la última carrera contra el cáncer de Gandia, dentro del circuito Run Cáncer, participaron más de ochenta personas de la empresa.

La apuesta de la compañía por la calidad y la sostenibilidad se hace patente tanto en su programa «Design for tomorrow», como en su política ESG. Este programa promueve acciones concretas para el cuidado del medio ambiente y apuesta por materiales de origen responsable y certificado, como la madera reciclada, el yute, el ratán o el bambú utilizados en sus productos.