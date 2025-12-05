Anem Fent!
Tot són ones
Pasqual Molina
Divendres passat, dia 28 de novembre, és celebrà l’acte de presentació del darrer llibre de Josep Piera, Tot són ones, en el saló de conferencies de la Societat de Foment AIC de Gandia.
Ocupaven una part de la primera fila el president de Foment AIC, Joaquín Barber, i el vicepresident i cap de l’Àrea de Cultura de l’entitat, Pasqual Molina. L’altra part l’ocupaven el secretari primer de les Corts Valencianes, l’Espectable Victor Soler, a qui acompanyava el regidor de l’ajuntament de Gandia David Ronda.
Eixa vesprada l’agenda de la ciutat estava atapeïda d’actes culturals, la qual cosa dificultava afluències massives, però vaig reconèixer entre el públic assistent, el catedràtic d’Història Medieval Ferran Garcia Oliver, a qui acompanyava la seua filla Blanca Garcia Oliver; l’escultor Josep Basset, el professor d’economia internacional Nèstor Novell, el president de Saforissims SL, Josep Lluís Roig, el poeta Joan Deusa; els escriptors Ferran Bretó, Raül Navarro i Rafa Ferrer i la dona de Josep Piera, Marifé Arroyo.
La taula estava presidida per la regidora de Cultura de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia i regidora delegada de L’institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB), Balbina Sendra, qui estava acompanyada per figures guardonades amb els Premis Literaris Ciutat de Gandia: Enric Soria, qui guanyà el Premi Joan Martorell de Narrativa de 1990 amb el seu llibre Mentre parlem: fragments d'un diari iniciàtic; la recentment guardonada Premi Roís de Corella a la Trajectòria Literària de 2025, Maria Josep Escrivà, i l’autor del llibre que es presentava eixa nit, Josep Piera, qui, en l’actualitat, és l’únic autor que ha sigut guardonat amb els tres Premis Literaris Ciutat de Gandia, l’any 1972 va guanyar el Premi de Poesia Ausiàs March amb Natanael, l’any 2009 guanyà el Premi de Narrativa Joanot Martorell amb el llibre Francesc de Borja, el Duc sant i l’any 2023 li fou concedit el Premi Roís de Corella a la Trajectòria Literària.
Donà la benvinguda als presents Pasqual Molina i digué que aquella casa de la Societat de Foment AIC sempre tindria les portes obertes per a albergar qualsevol activitat de tarannà cultural que servirà per a engrandir la trajectòria històrica de la ciutat de Gandia.
Balbina Sendra, en el seu paper d’introductora de l’acte, digué sobre les figures literàries que l’acompanyaven en la taula: “Josep Piera és fill predilecte de la ciutat, és reconegut pel conjunt de la seua obra, al llarg de quasi mig segle de creació, amb la més alta distinció de la nostra literatura, com és el Premi d'Honor. Maria Josep Escrivà, una de les grans poetes de la nostra llengua, fortament implicada en els afers literaris a casa nostra i que hui fa exactament una setmana era reconeguda amb el Premi Roís de Corella a la trajectòria literària dins dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. I, Enric Sòria, també una de les veus més sòlides de les nostres lletres i un dels nostres intel·lectuals de més prestigi, la seua obra parla de continuïtat del llegat assagístic més important a casa nostra des de Joan Fuster”.
Balbina Sendra digué sobre Tot són ones: “El llibre pot fer-nos una idea de l'abast que suposa l'univers literari i vital de Josep Piera; un recorregut través de 85 articles que l'autor ha anat publicant al llarg dels anys i que són postals, records, vivències, passaports i memòries d'una geografia íntima, la seua, en un traçat que va des de la Drova fins a Alexandria”.
“Un periple literari que es podria resumir en un dels versos que el poeta escriu, on diu: «Ara sé que un lloc i un jo fan la vida». I en Josep Piera, la literatura del «jo» també és una aposta per interpel·lar el tu, l'altre, per estendre la mà al lector en aquest viatge literari que és Tot són ones, un recull d'articles que segueixen un fil conductor que el poeta mai no perd de vista, la Mediterrània, una condició més que un concepte, per a Piera, i que té a veure més amb el verb sentir que significar. Un viatge on el poeta evidencia la fidelitat pels llocs que l'han conformat com és al llarg dels anys; indrets i ciutats que alhora han estat font i set per a l'escriptor”.
“Així, a través de les quasi 300 pàgines d'aquest llibre, Josep Piera ens ompli una maleta plena d'aprenentatges en la que, sense voluntat d'alliçonar, no para d'ensenyar-nos. Ens ensenya, per exemple, la fidelitat absoluta per un lloc, aquell on va néixer. Ens ensenya, també, que allò més particular pot esdevenir universal. Que una llengua i el seu lèxic familiar poden explicar els matisos del món arribant a unes altituds líriques insospitades, siga des del desert de Kansas o des de la muntanya de la Drova. Que un paisatge són paraules, i també la seua gent, i la seua memòria en un lloc i en un temps concret. Ens ensenya que els seus clàssics (els nostres), siga el poeta europeu més alt del segle XV o un cavaller de nom Tirant, des dels interrogants i els dubtes que se'ls presentaven en el seu món d'ahir ens donen totes les respostes per poder entendre la nostra realitat de hui. Que per això són clàssics, perquè sempre tornen. Com les paraules de la seua infantesa. Com les ones. Perquè tot, al cap i a la fi, són ones, i tot torna i retorna”.
Arribà el torn d’Enric Soria, qui va dir: “De passat al present i el possible futur d’aquesta part del món transcorre l’itinerari que ens proposen els articles de Piera, que és sobretot un itinerari d’amor a la vida. [...] El millor del llibre, per a mi, és la seva capacitat d’evocació, la Drova, Beniopa, el carrer Major, el Passeig, la platja, les Escoles Pies, la infància i la joventut, amb l’arribada de la modernitat que ho canvià tot. Com la mar que sempre recomença, Piera recopila i retorna a l’inici. Hi ha, evidentment, el sentiment mediterrani. [...] Piera quintaessencia en l’enyor i en l’esperança, en la memòria i en la vida que es viu cada dia, llegint i escrivint a sa casa o caminant per una vora o l’altra de la mar”.
Maria Josep Escrivà havia escrit el pròleg del llibre. Va dir que el llibre era una recopilació d'articles seleccionats i ordenats per Ramon Ramon, que l'editorial Afers, capitanejada per Vicent Olmos, ens posava a l'abast. Vuitanta-cinc articles, per ser exactes, distribuïts en cinc capítols que conformen una estructura circular que es desplega tot al llarg del concepte d'allò que convindríem a denominar «mediterraneïtat». Aquest és un dels mantres des del qual l'escriptor repassa, dibuixa poèticament, i revalida humanament, el compromís amb els seus llocs, amb els referents culturals i literaris que han modelat la seua personalitat literària.
Maria Josep Escrivà continuà: “Ve de molt lluny, la faceta com a articulista de Piera. N'he comptabilitzat més de set-cents títols, des de l'any 1972 i fins als temps de la Covid-19, en què es va interrompre una col·laboració de més de quinze anys amb el diari Levante-EMV. Una producció no gens menyspreable, ni en quantitat ni en qualitat, justificada en bona part per la dedicació professional de Josep Piera a les lletres, i temàticament diversa, com és obvi, però que, a grans trets, es divideix entre els articles que ha dedicat a ressenyar publicacions i autors, majoritàriament contemporanis; els que tenen els llocs i els viatges com a motiu central, i uns altres de to intimista que podrien funcionar com a proses memorialístiques, en algunes ocasions properes a la prosa poètica. De tota aquesta producció, que sobrepassa, no cal dir, l'abast del nostre llibre, els que s'han compilat amb el títol de Tot són ones comparteixen —ja s'ha dit—, el motiu de la mediterraneïtat, entesa en el sentit físic, cultural i humà”.
“Al llarg dels cinc apartats que conformen Tot són ones, els lectors hi reconeixeran el Josep Piera poeta, el narrador, l'assagista o el cronista viatger. [...] Piera desplega en aquests escrits la seua poètica personal i literària, que en ell vol dir la seua manera d'estar i de relacionar-se amb el món. [...] Hi trobarem reflexions filosòfiques i socioculturals a partir de l'observació de paisatges pròxims o d'uns altres que no ho són tant i que, tanmateix comparteixen una mateixa essència. I també descripcions amb imatges dignes de la millor prosa poètica”.
“Tot són ones. Punts neuràlgics al centre d'universos personals que s'expandeixen, com les places on es concentra la vida dels pobles. [...] Espais i llocs que, en paraules de l'autor, no són tan sols físics sinó també «paisatges de desitjos, i d'emocions»”.
“Aquests articles funcionen en algun moment com a crònica notarial del treball literari i ens serveixen també per situar en el temps esdeveniments transcendents, alhora que entranyables, en la vida de l'escriptor, com ara la iniciàtica descoberta de la poesia, esborronadora, llavors i ara.[...] En uns altres casos hi batega la viva quotidianitat i es posa el focus en activitats casolanes que, amb el pas dels anys, —oh sorpresa!— han marcat la joiosa personalitat culinària del nostre autor: parlem de l'elaboració de les primeres paelles, datades en les adolescents celebracions de la festivitat pasqüera de Sant Vicent”.
Josep Piera, parlà al final, tingué paraules d’àmbit dispers, sempre interessants, de les que s’et claven en l’esperit. Ell reconeixia que la mediterraneïtat de la qual parlava Maria Josep Escrivà “És la consciència de pertànyer a una civilitat que ens permet sentir-nos i voler-nos —en passat, en present i en futur— ciutadans i ciutadanes de la Mediterrània”.
“Maria Josep Escrivà deia que tot són ones o vasos comunicants que s'interrelacionen en un moviment cíclic que no s'atura, a pesar que al llarg de la travessia sempre arriba un temps de mala maror i, des del port de partida, que en el llibre es diu «Mediterrani», arribem fins a un darrer escull, molt semblant i molt distint, retolat entre les ones com a «Oda amarga a la Mediterrània», on la veu inclaudicable de l'escriptor es manté ferma; on l'autor, Josep Piera, actualitza el seu compromís amb la vida i amb els seus amors i, com qui renova els vots nupcials després de dècades, sentencia: «Ara que de la Mediterrània en diuen la mar dels morts, ara en el dol i en el plany com abans en el desig i en el goig, m’he sentit mediterrani»”.
Sols per esta «Oda amarga a la Mediterrània», ja pagaria la pena tindre este llibre obert a les mans. Està en la pàgina 270. Jo li la vaig escoltar recitar a Josep Piera en l’últim “Poefesta”, a Oliva, i encara em tremola l’ànima.
Suscríbete para seguir leyendo
- El rescate del niño perdido en la playa de Oliva fue 'in extremis': 'Está un minuto más en el agua y no lo cuenta
- Se hunde el puente en tierra de nadie entre la Safor y la Marina Alta
- Localizado y trasladado a La Fe el niño de 10 años que había desaparecido en Oliva
- Inversores de Lituania recuperan en Gandia un edificio parado 15 años
- Costas deniega los chiringuitos de 300 metros en la playa de Gandia
- Gandia no es Vigo... pero está en camino
- Oliva también tendrá su festival: llega el Duna Dorada
- La Generalitat inicia la redacción del proyecto para finalizar la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia