El Villalonga CF espera estar a su mejor nivel y que el Muro CF no tenga el día

A las 20.30 horas de hoy viernes, 5 de diciembre, está programado el partido de la cuarta ronda de La Nostra Copa que disputarán en Villalonga el equipo de la Safor y todo un clásico del fútbol regional, el Muro CF.

Los locales son, ahora mismo, los segundos clasificados en el grupo sexto de la Liga en Segunda FFCV con una sola derrota en su haber en once jornadas. Enfrente tendrán a un rival que marcha en tercera posición en el grupo IV de Primera FFCV con 7 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

El técnico del Villalonga CF, Alex Soto "Kako" apunta que "afrontamos esta eliminatoria en toda la ilusión de mundo, pero sabiendo que para superarla tenemos que estar al mejor nivel y que ellos no tengan un buen día".

El entrenador "llobero" añade que "el Muro CF "es un equipo trabajado y hecho para intentar el ascenso a la Lliga Comunitat. Nosotros estamos en una buena dinámica, pero no nos podemos permitir no dar el máximo en cada partido".

En su andadura en la Nostra Copa, el Villalonga CF ha eliminado al Real de Gandia CF, CF Bellreguard y el CE la Font d'en Carròs.