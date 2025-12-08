Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CF Gandia alivia su situación clasificatoria a costa de un rival directo en la 1ª Regional Valenta

Dos goles de Mariona García dan el triunfo al equipo blanquiazul

Las jugadoras del CF Gandia antes de comenzar el encuentro

Las jugadoras del CF Gandia antes de comenzar el encuentro / CF Gandia

Salva Talens

Gandia

El CF Gandia vence y convence en la Liga de 1ª Regional Valenta. El equipo gandiense gana 2-0 al Racing de San Gabriel (Alicante) y da un salto importante en la clasificación, sobre todo para salir de la penúltima posición que ocupaba.

Dos goles de Mariona García dan los tres puntos a las blanquiazules en partido de la octava jornada del campeonato disputado el domingo en el estadio Guillermo Olagüe. A destacar el debut de la jugadora cadete de primer año, Aitana Climent, que colabora en el tercer éxito de su equipo en competición oficial.

Las de la Safor se sitúan a dos puntos del Atlético San Juan, que será, precisamente, su próximo rival en la liga.

