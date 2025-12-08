El CF Gandia alivia su situación clasificatoria a costa de un rival directo en la 1ª Regional Valenta

El CF Gandia vence y convence en la Liga de 1ª Regional Valenta. El equipo gandiense gana 2-0 al Racing de San Gabriel (Alicante) y da un salto importante en la clasificación, sobre todo para salir de la penúltima posición que ocupaba.

Dos goles de Mariona García dan los tres puntos a las blanquiazules en partido de la octava jornada del campeonato disputado el domingo en el estadio Guillermo Olagüe. A destacar el debut de la jugadora cadete de primer año, Aitana Climent, que colabora en el tercer éxito de su equipo en competición oficial.

Las de la Safor se sitúan a dos puntos del Atlético San Juan, que será, precisamente, su próximo rival en la liga.