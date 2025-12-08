Las chicas del CV Arenas Hotel Gandia recuperan la sonrisa con una victoria en 1ª Autonómica

El Club Voleibol Arenas Hotel Gandia se enfrentó en el Veles e Vents al CV Picassent en un duelo que resultó muy igualado dentro de la fase 2 de la Liga Autonómica.

Las jugadoras del equipo del Grau de Gandia se mostraron muy concentradas desde el primer momento y se llevaron un primer intenso set; el segundo de alto ritmo se fue del lado visitante y a partir de aquí con un ritmo que no bajó en ningún momento, el Arenas fue capaz de cerrar los dos siguientes parciales para poder llevar-se el partido, 3-1.

Con esta victoria, el CV Arenas Hotel Gandia se mantiene entre los equipos punteros de su grupo y ya prepara la visita a Sedaví con la intención de afianzarse entre los equipos que lucharán por entrar en los cruces previos a la final autonómica de la categoría.

El próximo fin de semana también será importante para la base, ya que el domingo 14, tanto chicas como chicos, disputarán la tercera jornada autonómica del curso. En esta ocasión, el Grau será sede de la competición masculina en una jornada a la que los chicos del Decorgandia llegan afianzados en la segunda plaza de su grupo.