El CV Gandia disputa una nueva jornada de competición en categorías infantil, cadete y senior
El senior masculino de 2ª División triunfa ante el CV Albal
Varios son los partidos que ha disputado el CV Gandia este fin de semana con diversidad de resultados. En categoría infantil, el femenino de Primera División Autonómica cayó en casa por 0-3 frente al CV Benidorm, mientras que el Infantil B femenino no logró superar al CV Mediterráneo, que se impuso por 1-3.
El infantil femenino de 2ª Autonómica disputó dos encuentros este fin de semana. El sábado el equipo viajó hasta Elche, donde firmó un gran partido pese a la derrota por 3-0, dejando buenas sensaciones para el duelo del domingo. Y esas sensaciones se materializaron en casa, donde las jugadoras completaron un auténtico partidazo y vencieron por un contundente 3-0 al CV Elche.
En el lado masculino, el infantil de Primera logró una sólida victoria en casa por 3-0 ante el CV Elche, mostrando un juego muy regular. El infantil zonal masculino, por su parte, protagonizó uno de los encuentros más ajustados del fin de semana, imponiéndose por 3-2 al CV Almoradí en un choque lleno de emoción.
En cadete femenino de Primera, el CV Gandia cedió por 2-3 en casa ante el CV La Nucía, tras un partido muy igualado que se decidió en el set final.
En la categoría zonal femenina, el Cadete Zonal A se llevó el derbi comarcal con una importante victoria por 2-3 ante el CV Real de Gandia. El Zonal B no pudo con el CV Altea y cayó por 0-3 al igual que el Zonal C perdió 1-3 frente al CV Benidorm.
En categoría masculina, el cadete masculino A luchó hasta el final, pero cayó 3-2 ante el CV Benidorm en un choque muy intenso. El cadete zonal masculino sí consiguió sumar una victoria importante por 1-3 frente al Cid Campeador.
El fin de semana se cerró con un gran resultado para el senior masculino de Segunda Autonómica, que venció con autoridad por 3-0 al CV Albal en el encuentro disputado en Gandia. El senior femenino de 2ª viajó a Alcoy y perdió por 3-1.
