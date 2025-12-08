La fiesta del atletismo popular en el Raval de Gandia no falla
Un millar de corredores y corredoras de todas las categorías disputan la jornada
La Associació de Veïns del Raval de Gandia ha organizado la XXXII Cursa del Raval-Memorial Vicent Mañó, que, como todos los años, se corre en la festividad del 6 de diciembre. En esta ocasión de 2025, este evento deportivo y familiar de referencia, ha reunido a un millar de corredores y corredoras de todas las edades.
Todos, desde los más pequeños de casa, pasando por los jóvenes de la Fundació Espurna, hasta los corredores de más edad, han podido sentir el apoyo de las cientos de personas que han animado a lo largo de todo el recorrido.
Los hermanos Reina, Pablo y Marcos, han sido los vencedores absolutos de la prueba reina, llegando juntos de la mano. El primero, del CA Gandia Alpesa, y el segundo, del Vicky Foods Athletics. Ambos han invertido 34 minutos y 1 segundo en recorrer los 10 kilómetros.
Lucía Granero, atleta independiente, ha sido la mejor fémina de la carrera de adultos con un tiempo de 41 minutos y 34 segundos.
