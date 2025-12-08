Un jardín botánico para l'Elca de Brines

La casa y finca de l'Elca, en Oliva, ubicada en un promontorio desde el que se divisa el mar Mediterráneo, era el paraíso particular del poeta Francisco Brines y fuente de inspiración. Brines pasó allí los últimos años de su vida desde que se mudara de Madrid, y también hasta allí, debido a su delicado estado de salud, se trasladaron los Reyes para entregarle en mayo de 2021 en persona el Premio Cervantes que recibió.

Tras la muerte del escritor, tan sólo una semana después, es la sede de la Fundación Francisco Brines, un organismo creado en 2019 que todavía sigue definiendo el rumbo que quiere darle tanto a la casona como a los terrenos circundantes.

La casa sigue cerrada al público y tampoco se realizan eventos culturales. En colaboración con el ayuntamiento hubo un verano un intento de visitas guiadas teatralizadas para turistas, que no acabó de cuajar.

De forma paralela se está catalogando el fondo bibliográfico, archivístico y pictórico, especialmente de la enorme biblioteca. Este febrero la fundación estrenó una página "web" y ese mismo mes recibió la visita de responsables de la Diputación y la Generalitat.

Reunión el pasado 29 de noviembre. / Levante-EMV

El Premio Internacional de Poesía que convoca la fundación se sigue celebrando, en castellano y en valenciano, aunque la entrega de su quinta edición este año, el pasado mes de noviembre, fue criticada porque se volviera a celebrar en València y no en Oliva.

El 25 de noviembre el patrono fundador Carlos Rubio Rosell criticó en un artículo publicado por Levante-EMV el estado de la finca y el funcionamiento de la entidad. En el patronato están implicados el Ayuntamiento de Oliva (que tiene la vicepresidencia), la Generalitat, la Diputación de València y el Ministerio de Cultura.

Ahora la entidad se marca un nuevo reto: "Revertir las siete hectáreas que rodean la casa de l'Elca a su máximo esplendor y convertir los jardines y campos de cultivo de la sede en un espacio lúdico que transmita la historia, la cultura, el valor paisajístico que ya contiene con ayuda de la ciencia más innovadora en el sector".

A tal fin el pasado sábado, 29 de noviembre, según informan fuentes de la fundación, se produjo una reunión con tres expertos en el ámbito de la botánica, la formación en jardinería, la educación medioambiental, técnicas de cultivo, micología y de preservación de ecosistemas.

Además de la presidenta y la secretaria de la fundación, Mariona Brines y Rosa Mascarell, respectivamente, estuvieron presentes la directora del Real Jardín Botánico-CSIC, María-Paz Martín, la jefa de la Unidad de Jardinería y Arboricultura de la escuela del Botánico, Beatriz Perlines, y Anna Pons, jefa de servicio de Educación Ambiental y directora del Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV). Por parte del Ayuntamiento de Oliva estuvo presente el concejal de Patrimonio, Teo Peris.

Peris anunció que el Ayuntamiento de Oliva desbloqueará el Plan Director y realizará el alzamiento topográfico, un paso imprescindible para poder abrir l'Elca al público.

Esta fue la primera reunión tras la firma, el pasado mes de octubre, del protocolo entre la fundación y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través del Real Jardín Botánico para promover la colaboración entre ambas entidades.

Tras definir el ente promotor, que podría ser el ayuntamiento, se iniciarán los pasos necesarios a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para iniciar programas experienciales que otorguen certificados de profesionalidad remunerados y que sean fuente de empleo, para la propia l'Elca y para una comarca con fuertes raíces en la agricultura.

Vista de la casa. / Levante-EMV

"Estamos seguras de que las instituciones van a apoyar en todos los pasos el desarrollo de este proyecto para un bien que, arraigado a un territorio concreto, representará la biodiversidad de la flora mediterránea, la historia de las transformaciones agrícolas de la zona, el paisaje inspirador que fue para nuestro premio Cervantes y su vinculación con la creatividad artística y, además, ser ejemplo de sostenibilidad medioambiental, referente para las nuevas generaciones y fuente de educación y empleo para los jóvenes de la zona", señalaron fuentes de la fundación. "Sembramos ahora la primera semilla para que el entorno de l'Elca pueda brillar como se merece", añadieron.