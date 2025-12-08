Jordi Puig: "La Mancomunitat asumirá el coste del depósito de agua de Villalonga"

Aunque la Mancomunitat sigue bajo el pacto político, ¿Cómo le gustaría que fuera esta nueva etapa? ¿Tiene margen de maniobra como presidente para introducir algunos cambios?

-La Mancomunitat funciona con un pacto que involucra a todos los partidos con representación en la comarca. Ese es un aspecto muy positivo, porque nos ayuda a trabajar desde el consenso, y mi objetivo es que siga haciéndolo; y hacerlo, además, dando una vuelta de tuerca en los proyectos que tenemos pendientes y dando a la entidad el aire y el músculo que necesita para encarar estos y nuevos retos. Siempre hay margen de mejora, porque de lo que se trata es trabajar mejor de cara a la ciudadanía de la Safor. Y afrontamos esta etapa con ánimo e ilusión por sacar todo el potencial del equipo humano que la conforma.

En este nuevo mandato se estrena la vicepresidencia tercera, prevista en los nuevos estatutos, que en este caso ocupa la alcaldesa de Palma de Gandia...

-Los nuevos estatutos concretan un nuevo modelo de mancomunidad, de tipo territorial, que debería potenciarse, porque ajusta la institución a la realidad de la ciudadanía y del territorio. Nos permiten afrontar muchos más retos y competencias, en un momento en el que, paradójicamente, nos toca defender el modelo, y contamos con menos recursos de los que esperábamos. La institución se ha dotado de una junta de vicepresidencia donde se encuentran los tres partidos mayoritarios; en ella, hasta ahora estaba Adrià Vila y ahora entra mi compañera Paula Femenia, la alcaldesa de Palma, que aportará rigor, trabajo y empuje, como solo ella sabe hacer.

¿Cree que los ciudadanos conocen y valoran los servicios que presta la Mancomunidad?

-Uno de los retos de la Mancomunitat posiblemente es que todas y todos seamos conscientes de todo lo que ya nos ayuda en nuestro día a día, desde el pilar eminentemente social. Es importante que la ciudadanía la conozca, que nos conozcamos y reconozcamos como comunidad. Conocernos mejor y valorar la labor de la gente que la impulsa día a día nos ayudará a prestar los servicios de forma más completa.

La Safor y especialmente los pueblos pequeños siguen sufriendo déficit de transporte público. ¿Tiene solución este problema?

-Moverse es una necesidad de la población y es, además, un derecho. Desde la Mancomunitat debemos ser punta de lanza para leer esta necesidad de la ciudadanía de nuestros pueblos y reclamar soluciones concretas. Lo hacemos cuando pedimos que se ordenen y se coordinen los medios con un plan de movilidad; que mejore el transporte de autobuses; que continúen las bonificaciones en el tren de cercanías hasta Gandia. Y lo hace la ciudadanía, nos interpela, sin ir más lejos, desde el Fòrum Jove o desde la asociación de jubilados de la comarca; y desde cada municipio. Incluso cuando se pongan en marcha las nuevas líneas de autobuses Safor Nord y Safor Sud, tendremos que reclamar un mejor servicio en la coordinación, las frecuencias y el diseño. La política debe dar soluciones, y cada uno de nosotros debe hacerla en el sentido más positivo del término.

¿Por qué la Mancomunitat todavía no ha iniciado el anunciado Punto de Encuentro Familiar de la Safor?

-El proyecto del Punto de Encuentro Familiar está a la espera de obtener el visto bueno de la Generalitat, para poder materializar el proyecto. Se ha dilatado más de lo que hubiésemos querido. No obstante, con él, la infraestructura será concretada por la Mancomunitat en un espacio adquirido en Gandía a través del Pla Obert d’Inversions de la Diputació de València. Es una apuesta más de la Mancomunitat por ofrecer un servicio abierto a la comarca.

¿Por qué se retrasa tanto el nuevo edificio de Servicios Sociales en la calle Ferrocarril d'Alcoi? ¿Cuándo podría estar operativo?

-La Mancomunitat ha crecido y necesita dotarse de espacios propios, que acojan en condiciones los servicios. Es importante por ello finalizar estas infraestructures que nos han de permitir llevarlas a cabo. El edificio de la calle Ferrocarril d’Alcoi ha sufrido retrasos en las obras, y esperamos tenerlo listo en breve. Mientras llegamos a este punto, trabajamos en el equipamiento necesario e instalación de servicios.

¿Cuándo empezarán las obras de electrificación de los pozos de Villalonga y el depósito regulador de agua?

-Las obras de electrificación se han iniciado; por lo tanto esperamos que estén acabadas el próximo año. Estamos a la espera de iniciar aún las del depósito que abastacerá a 14 municipios, una obra que iniciará la Mancomunitat ante la falta de respuesta y la desaparición de la partida en los presupuestos de la Generalitat Valenciana.

¿Qué servicio público en la Safor que no está mancomunado funcionaría mejor si lo estuviera?

-Mancomunar servicios esenciales nos permitiría a los municipios pequeños poder asegurar mejores condiciones. Hay experiencias en la recogida de basura, por ejemplo, que funcionan de manera mancomunada, pero podríamos poner muchos más, como el agua potable, o tantos como describen nuestros estatutos.

¿Cómo está funcionando el nuevo albergue de animales de Tavernes de la Valldigna?

-La sede del centro de acogida de animales en Tavernes abrió hace unas semanas y esperamos que en enero entre en funcionamiento la de la Alcudia. Ambos dan servicio a tres comarcas. La filosofía del centro es poder buscar adopciones ante los animales abandonados, y trabajar codo con codo con entidades, asociaciones y protectoras para conseguir este fin. Un reto, ante la responsabilidad que tenemos los ayuntamientos con los animales abandonados.

¿Cómo valora el papel de la Diputación con respecto a la Mancomunitat?

-Desde la Mancomunitat, y desde la responsabilidad, buscamos aliados para poder impulsar y mantener nuestros proyectos y servicios. Y lo hacemos también con la Diputación. Aún así esperamos y pedimos una mayor implicación.

Usted que es de Compromís, ¿todavía confía en que algún día se apruebe una auténtica ley valenciana de comarcas que supere la división provincial?

-Creemos que podemos atender mejor a la ciudadanía desde la proximidad. Nuestros servicios sociales, junto con el resto de actividades, son una buena muestra de ello. Por eso creemos en las comarcas, y en el fortalecimiento de las mancomunidades, que nos ayudarían a vertebrar socialmente el territorio. Confío que podamos dar, en ese sentido, pasos adelante, sí; y superar la división provincial, que responde a un esquema decimonónico. Superar las diputaciones y redistribuir sus funciones entre la Generalitat y las mancomunidades.