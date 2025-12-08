Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Júlia, Vercher y Salelles II, finalistes als trofeus Rolser i Família Bataller

També ha participat per la comarca de la Safor el rest Vicent

Les xiques protagonistes del Trofeu Roser de raspall femení amb patrocinadors, federatius i autoritats / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

Dos trofeus, dos semifinals i dos finals amb representació de la comarca. Júlia, de Tavernes, Vercher de Piles i Salelles II d'Oliva són finalistes dels trofeus Rolser i Família Bataller.

A les semifinals del III Trofeu Rolser de raspall professional femení disputades a Pedreguer divendres passat, la parella formada per Victoria i Júlia, de Tavernes, guanya Ángela, Natalia i Myriam per 25-00 i es classifica per la final en la qual s'enfrontarà Ana i Amparo, triomfadores de la segona semi davant Clar, Mar i Fanni per 25-10.

La final i la lluita pel bronze serà el divendres 12 de desembre al trinquet de Pedreguer.

En raspall professional masculí, està jugant-se el IX Trofeu Família Bataller. Divendres passat hi va haver semifinals al trinquel del Genovés amb les victòries de Vercher, Seve i Bossio per 25-20 contra Marrahí, Raúl i Ricardet i de Salelles II, Murcianet i Momparler davant Vicent i Tonet IV, també per 25-20.

Ja coneixem als dos equips que jugaran la gran final del IV Trofeu Família Bataller el 12 de desembre desprès de dos semifinals molt ajustades.

